Aydın’da vaka sayılarında artış yaşandı

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da bu hafta vaka sayılarında yüzde 41 oranında artış yaşanırken, günlük vaka sayıları ise 651 oldu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 85 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta artış yaşandı. Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 21 oranında düşüş göstererek yüz binde 284,07 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 41 artış oranı ile yüz binde 401,94 olarak gerçekleşti.



“Günlük vaka sayısı 651 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 2228 Ocak tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 651 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 4 bin 558’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 3 bin 178 olan haftalık vaka sayısı ise bu hafta artış yaşayarak 4 bin 558 oldu.



Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “2228 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.