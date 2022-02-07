Kuşadası ‘Sıtkı Başkan’ı unutmadı

Kuşadası Belediyesi, 4 yıl önce hayatını kaybeden “Başkan” lakaplı Sıtkı Kundak için lokma hayrında bulundu. Belediye ana hizmet binası önünde gerçekleşen etkinlikte Kundak için okunan duaların ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.
Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2018 yılında çoklu organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitiren zihinsel engelli Sıtkı Kundak için lokma hayrı yaparak Mevlidi Şerif okuttu. Anma etkinliğine katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Sıtkı Kundak’ın Kuşadası halkı tarafından tanınan ve çok sevilen sembol bir isim olduğunu belirterek anısını canlı tutacaklarını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.