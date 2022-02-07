Arya Turistik Tesisleri'nde görev değişimi

Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraklerinden Arya Turistik Tesisleri A.Ş yönetiminde görev değişikliği yaşandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Engin Doyran, bayrağı Tümer Apaydın’a devretti.



Belediye işletmelerinde kaliteli hizmetin adresi haline gelen Arya A.Ş’nin yeni yönetim kurulu başkanı Tümer Apaydın oldu. Yaklaşık 2,5 yıldır Arya A.Ş’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini büyük bir başarıyla sürdüren Engin Doyran görevini Tümer Apaydın’a devretti. Engin Doyran’dan devraldığı görevi büyük bir titizlikle yürüteceğini belirten Tümer Apaydın, “Değerli Engin Doyran’ın Arya A.Ş’yi nereden nereye getirdiğini çok iyi biliyoruz. Görevi kaldığı yerden aynı hassasiyetle yürüteceğim. Emekleri için kendisine çok teşekkür ederim” dedi.



Arya A.Ş’deki görevini Apaydın’a devreden Engin Doyran ise “Göreve geldiğimizde Arya A.Ş, kapalı bir deposu bile olmayan borç batağında bir şirketti. Bilgi birikimim, tecrübem, yönetim kurulu üyelerim ve özverili çalışanlarımızın değerli katkılarıyla mali disipline ve marka değerine sahip bir şirket oldu. Aileme daha fazla zaman ayırmak için görevimi bırakma kararı aldım. Tümer Apaydın sahip olduğu tecrübe ve donanımla Arya A.Ş’yi daha iyi bir konuma getirecektir. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.