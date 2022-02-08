Aydın’da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklım operasyonda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 8, kendi imkanları ile karaya çıkan 9 olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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