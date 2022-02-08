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Aydın’da ilk kez uygulandı Anne karnında sağlıklı olarak büyümediği tespit edilen ikizinin kalbi durduruldu Anne Aşır: “Hiçbir anne çocuğunu acı çekerken görmek istemez”

İHA

Aydın’da ilk kez uygulandı Anne karnında sağlıklı olarak büyümediği tespit edilen ikizinin kalbi durduruldu Anne Aşır: “Hiçbir anne çocuğunu acı çekerken görmek istemez”

Aydın’da ilk kez yapılan operasyonda, sağlıklı bir şekilde büyümediği tespit edilen tek yumurta ikizlerinden birinin anne karnında kalbi durduruldu. ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından diğer ikizi hayata tutundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir ilk gerçekleştirildi. Tek yumurta ikizlerine hamile 40 yaşındaki Cavidan Aşır, gebelik kontrolleri sırasında beklemediği bir durum ile karşılaştı. İkizlere 6 aylık hamile Cavidan Aşır’ın bebeklerinden birinde ağır anomali tespit edildi. İkizler, Riskli Gebelik Takibi olarak bilinen Perinatoloji bölümü tarafından takibe alınırken, ailenin de kararı ile radyofrekans ablasyon işlemi uygulandı. Diğer bebeğin yaşam şansının artırılması ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi amacıyla hasta olan ikizin 19 haftalıkken anne karnında kalbi durduruldu. Ülke genelinde sayılı merkezlerde gerçekleştirilen ve başarılı geçen operasyonun ardından anne karnındaki diğer bebeğin de gelişimi takip ediliyor.

“Anne olarak karar vermek çok zor”
Hiçbir annenin çocuğunun acı çekmesini görmek istemeyeceğini ve çok zor bir karar süreci yaşadıklarını ifade eden Cavidan Aşır; “Bizim için zor bir süreçti. İnsan çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına almak istiyor ama her zaman düşündüğümüz gibi olmayabiliyor. Bu işlemin yapılabildiğini öğrenince çok sevindik. Özellikle Aydın’da olmasına. İnşallah çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız. Bizi endişelendiren çocukların bir kese içerisinde olması. Birinin hayatına son verirken, diğeri yaşarken ne olacak. Bunlar çok teknik konular ama bizi de endişelendiren bir durumdu. Çok şükür başarılı bir şekilde ameliyat gerçekleştirdik. Doktorlarımıza da güveniyoruz. İnşallah doğumumuz da sağlıklı bir şekilde olacak. Yani birinden vazgeçiyor gibi hissetsek de o hayata geldiğinde çok mutlu bir hayatı olmayacaktı. Hiçbir anne çocuğunu acı çekerken görmek istemez. Yani bununla karşılaşmak istemedim. Çok zor bir süreçti ama. Bir anne olarak karar vermek çok zor” dedi.

“Başarılı bir ameliyat oldu”
İşlemin 19 haftalıkken uygulandığını annenin şuan 24 haftalık gebe olduğunu ve önemli bir takip süreci olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Alper Tanrıverdi; “İkiz gebelikle alakalı bir sıkıntıdan dolayı müdahalede bulunuldu. Dr. Fedi Ercan öncesinde ameliyata yönelik gerekli hazırlıkları yaptı. Ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. Karın cildinden bir iğne ile radyofrekans dediğimiz bir sistemle hastaya müdahalede bulunuldu. Ameliyat başarılı sonuçlandı diye düşünüyoruz ama tabi daha hastanın takibi devam edilecek” dedi.

“İkiz eşinin yaşam şansını artırdık”
Kontrolleri sırasında ikizlerden birinde ağır anomali olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fedi Ercan ise “Perinatoloji, ülkemizde daha yeni tanınmaya başlayan bir branş. Türkiye’de çok sınırlı bir merkezde yapılıyor. Perinatoloji açısından ülkemiz için yabancı değil bu işlemler ama yaygın değil. Üniversitemizde de hocamızla beraber ilk kez yaptığımız bir işlem. Cavidan Hanım çok uyumlu bir hastaydı bizim için. Yaşı 40, ilk gebelik ve çocuklardan birinde özellikle beyinciği de içine alan çok ağır bir anomalisi vardı ve gerçekten kendisi bize, biz de kendisine güvendik. Sonuçta bu işlemi yaptık. Bebeklerden birisinin yaşamına son verdik çünkü ağır bir anomalisi vardı. Burada diğer sağlıklı görünen çocuğun yaşam şansını artırmak ve gebelikte erken doğumu da önlemek adına maalesef ağır engelli ve beyin anomalisi olan çocuğumuzun yaşamını sonlandırmak için bir seçenekti bu yaptığımız işlem. Radyofrekans ablasyon işlemi. Engelli çocuğun kalbi durdurularak bu sayede çok ağır maluliyet oluşturacak engelli çocuğun ikiz eşinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi sağlandı. Zamanında bir doğum için öteki çocuğa şans tanımış olduk. Zamanında doğumu için de önemliydi tek kese ikizi ve tabiki takip etmemiz gereken de bir süreç var. Sağlıksız olarak dünyaya gelecek ağır engelli çocukta hayatı boyunca çocuklukta maluliyet oluşturacak bir durum olacaktı. Biz bunun önüne geçmiş olduk. Perinatoloji zaten bunun için var, riskli gebelik ve artık Türkiye’de dört bir yanda Perinatoloji uzmanları var. Bu işlemler özellikli işlemler ve uzmanları tarafından yapılıyor. Umarım hem anne hem bebek, doğum sürecine kadar sıkıntısız bir süreç geçirir” dedi.

“Hastanemiz önemli merkezlerden biri olacak”
ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş; “Hastanemiz hem fiziki koşullar olarak büyüyor hem de öğretim üyesi sayımız artıyor. Aynı zamanda da bir takım yeni işleri yapar hale geliyoruz. Bu da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Çünkü bu uygulamayı Türkiye geneline baktığımızda rutinde yapar halde olan İstanbul, Ankara ve Konya dışında bir merkezimiz yok. Bu ilk vakamız ama ihtiyacı olan diğer vakaların ulaşabileceği bir merkez olma yolunda çabamız var. Ege Bölgesi’nde de böyle bir merkez yok. Hastalarımızın, Cavidan Hanımın bebeği gibi bir diğerini kaybetmek riski var ortada ve o riski almak istemeyen çok hastamız var. O bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için çok fazla da seçeneği yok bu tarz hastalarımızın ve hocalarımızın emekleriyle bu tarz hastalarımıza yardımcı olacak bir merkez olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

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