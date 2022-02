Genç mühendisler kahvaltıda buluştu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Aydın Şube Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Atılım Kahraman, Kuşadası'nda kendi gibi mühendis arkadaşları ile kahvaltıda buluşarak projelerini anlattı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Aydın Şube Başkanlığı için adaylar hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. 13 şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan, TMMOB İnşaat Mühendisleri Aydın Şube başkanlığı için geçtiğimiz günlerde Turkuaz listesiyle adaylığını açıklayan Ali Atılım Kahraman yüz kişiye yakın genç inşaat mühendisleri ile Kuşadası'nda kahvaltıda buluştu. İlginin yoğun olduğu kahvaltı sonrası konuşma yapan Başkan Adayı Kahraman "Bu bir gönüllü hizmet yarışıdır. Ülkemizde İnşaat Mühendisliğinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Her alanda daha etkin bir IMO sloganı ile yola çıktık her meslektaşımız hem bizim hem memleketimiz için önemlidir. Bu önemin bilincindeyiz ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.