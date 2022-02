Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, son 5 yılda aldıkları radikal kararlar, mali disiplin ve kurumsallaşma vizyonuyla kooperatifin adeta yeniden küllerinden doğduğunu dile getirdi.



Aydın Söke’de 72 yıldır üreticinin sigortası olarak piyasayı dengeleyen Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, son 5 yılda ortaya koyulan mali disiplin sayesinde işlem hacmini 235 milyon liraya çıkartarak Türkiye’nin en büyük pamuk tarım satış kooperatifi konumuna yükseldi.



Son 3 yıldır Söke Ovası’nda üretilen pamuğun her sezon yaklaşık 4’te 1’ini alan kooperatif, bu yıl tarihinde ilk kez ortaklarından gelen talep üzerine buğday alımı da gerçekleştirdi. Yıllar sonra ayçiçeği alımına da başlayan kooperatifin idari binası bu yıl SökeBağarası yolunda son teknik imkanlarla donatılmış modern tesislere taşınırken, Sarıkemer ve Güllübahçe’deki makine ve binalarda başlatılan modernizasyon çalışmaları da tamamlanarak üreticinin hizmetine sunuldu.



“Kooperatife duyulan güven tescillendi"

Her geçen yıl hedeflerini yükselterek yola devam ettiklerini vurgulayan Kooperatif Başkanı Özer, “Bu yıl dünya borsalarında beklenenden yukarıda seyreden pamuk fiyatları önümüzdeki sezon pamuk ekimine ilgiyi daha da artıracaktır. 2021 sezonunda idari binamızı SökeBağarası yolundaki yeni tesislerimize taşıdık. Son 3 yıldır alım gerçekleştirdiğimiz yeni tesislerimizin lokasyon itibariyle ulaşım anaarterinde olması alım sezonunda elimizi daha da güçlendirdi. Bu sene ilk kez ortak ve üreticilerimizden gelen talep üzerine buğday alımı da gerçekleştirdik. Söke Ovası’nda üretilen buğdayın net 10 milyon kilogram olarak 3’te 1’ini almış olmamız, üreticilerimizin kooperatifimize duydukları güveni tescillerken, piyasayı üreticinin lehine dengelememize de vesile oldu. Bu sayede de üreticilerimizin ve ortaklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiğimiz için mutluyuz” dedi.



“Atatürk'ün vizyonu bize ışık tutuyor"

Mali disiplin ve kurumsal vizyonla hayata geçirdikleri uygulamaların kooperatifin pamuk ticaretinde ve alımında sürdürülebilirliğe büyük katkılar sağladığını belirten Başkan Özer, “Ortak ve üreticilerimizin bize sahip çıkması yıldan yıla daha da önümüzü açıyor. Ülkemizde kooperatiflerin önemli bir kısmı kağıt üstünde kalırken, Söke TARİŞ olarak her geçen yıl yükseliş ivmesi yakalamamız gerek ortaklarımız ve gerekse de bizler için gurur kaynağıdır. Şu da var ki; Atatürk’ün kooperatifçilik vizyonuyla açtığı yol bize ışık tutmaktadır. Ortak ve üreticilerimizin ürettiği ürünlerinden daha fazla kazanç sağlamalarını temin etmemiz bizim temel amacımızdır. Doğrudan doğruya kar amacı gütmememiz piyasayı dengelerken elimizi de güçlendiriyor. Bizi 72 yıldır üreticinin sigortası yapan da bu mantalitedir. Söke TARİŞ olarak ortak ve üreticilerin menfaatlerini her daim önde tutmayı kendimize ilke edinerek yolumuzda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“Sürdürülebilir pamuk için desteğe hazırız”

Aydın’da pamuk üretimin yüzde 85’inin Söke Ovası’nda yapıldığını da belirten Başkan Özer, “GDO’suz tohumun yanında yine ekolojik koşullarımızla birlikte üreticilerimizin bilgi seviyesi, Söke’de pamuk üretiminin kalitesini yıldan yıla daha artırıyor. Özellikle Söke’mizin pamuğu gerek lif özelliği gerekse GDO’suz tohumla üretilmesi nedeniyle tüm Dünya’da doğal bir marka haline gelmiş durumdadır. Özellikle küresel ölçekteki bazı ürün kategorilerinde ‘Ege pamuğundan üretilmiş’ ibaresiyle ürünlerde kendisine yer buluyor. Bu da Ege’de pamuk üretiminin yüzde 50’sini karşılayan Söke’nin önemini ortaya koyan çarpıcı bir göstergedir. Pamuk bizim için vazgeçilmez ana üründür. Üreticilerimize sürdürülebilir pamuk için her türlü teknik destek ve fiyat politikası olarak gerekli hizmeti vermeye her daim hazırız“ ifadelerini kullandı.

