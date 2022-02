Didim turizm sezonuna hazırlanıyor Başkan Atabay, “Çalışmalarımız sürüyor”

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçeyi turizm sezonuna hazırlamak için çalışmaların sürdüğünü belirterek "Sanat, kültür ve turizmin iç içe geçtiği bir kenttir Didim. Turistlerimizin ve turizmcilerimizin güzel geçireceği bir sezon olacağını düşünüyoruz" dedi.



Milyonlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ekonomiyi de derinden sarstı. Küresel salgın haline dönüşen virüs nedeniyle tüm dünyada hayat durma noktasına geldi. Bu süreçten en büyük yarayı alan sektörlerin başında turizm yer aldı.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, zorlu geçen pandemi sürecinin ardından yaklaşan turizm sezonu için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İlçede bulunan işletmelerin ihtiyaçlarını belirlediklerini, çalışmalarının bu yönde sürdüğünü söyleyen Başkan Atabay, "Turizmi özledik. İnşallah 2022 yazında geride kalan iki yazın acısını çıkartacak sektör. Yurt içi turizm son 2 yılda sektörü mümkün olduğu derecede kurtardı. Bu yaz için umudumuz yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz. Almanya, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden gelmesini beklediğimiz misafirlerimiz Didim esnafımıza, halkımıza can suyu olacaktır. Sektörün bu yaz güzel bir ivme yakalayacağını düşünüyorum" dedi.



BAŞKAN ATABAY: “Elimizden gelen her imkanı sunuyoruz”

Didim Belediyesi personellerinin 7 gün 24 saat sürdürdüğü hummalı çalışmalar nedeniyle kendilerine teşekkür eden Başkan Atabay, ilçenin başarısının arkasında ekip çalışmasının yattığını belirtti. Başkan Atabay, "Turizmin ana kademesi sektördür. Otelcilerimiz, esnaflarımız, turizmcilerimiz 2022 yazına hazırlanıyor ve bizler de Didim Belediyesi olarak kendilerine elimizden gelen her imkanı sağlamak için gayret ediyoruz. Otellerimiz yenilemelerini yapıyorlar, seyahat acentelerimiz paket programlar halinde tüm sezonu kapsayan hazırlıklarını yapıyorlar. Biz de tabii ki Didim'de tatillerini geçirecek olan misafirlerimize sağlıklı, temiz ve güzel bir çevre sunmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz belediyemizde çalışan tüm arkadaşlarımızla beraber. İnsanlar artık geldikleri zaman daha değişik şeyler bekliyor turizm ilçelerinden. O yüzden tabii ki bizler, turizm ilçeleri yöneticileri ile birlikte, ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz artık. Biz profesyoneliz diyebilirim" diye konuştu.



"Amfi Tiyatro ile Didim’de yeni bir dönem başlayacak”

İlçe merkezinde yapımı süren amfi tiyatro projesinin tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası çapta birçok etkinliğin burada gerçekleştirileceğini, bu etkinlikler ile Didim'in adının tüm dünyada duyulacağını söyleyen Başkan Atabay, "Önemli yatırımlarımız var. Uzun süredir devam eden yatırımlarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki kültür ve sanat faaliyetleri için çok önemli olduğunu düşündüğümüz amfi tiyatro projemizin inşaatını sürdürüyoruz, sezonun başında da kapılarını açıyoruz. Yaklaşık 4 bin kişilik kapasiteli amfi tiyatromuzun mimari yapısı da gerçekten çok güzel oldu. Açılmasıyla birlikte Didim'in adını hem yurt içi hem de yurt dışında çok sıkça duyurabileceğimiz organizasyonlarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.



Didim Belediyesi ile kardeş kent olan Yunanistan'ın Leros Belediyesi ile yapılması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen programları da amfi tiyatroda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Atabay, "Bunların yanı sıra kardeş kentimiz Leros Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yapacağımız program bilindiği üzere pandemi nedeniyle ertelendi. Bu program için görüşmeleri gerçekleştiriyoruz şu anda, amfi tiyatromuzun açılması ile birlikte programımızı gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Daha sonra bu programın diğer ayağını da Leros Adası'nda yapmayı planlıyoruz. Gerçekten iki ülkenin, iki kültürün değerlerini paylaşacağı çok önemli bir program olacağını düşünüyorum. Bu programımızın da ses getireceğini düşünüyorum" dedi.



“Didim yenileniyor”

Didim genelinde yenileme, düzenleme ve bakım çalışmalarının sürdüğüne vurgu yapan Başkan Atabay, kentin son 2 yılda kazandığı yeni işletmeler ile misafirlerini yeni yüzüyle ağırlamaya hazırlandığını belirtti. Başkan Atabay, "Plajlarımızda yeni düzenlemeler, parklarımızı ve yollarımızı programlarımız dahilinde yeniliyoruz. Didim'i daha güzel bir kent yapmak için çalışıyoruz. Bunların yanı sıra Didim'de özel sektör tarafından açılan yeni işletmeler var, belediyemizin açtığı tesisler var, balık restoranımız var. Gelen misafirlerimiz için şimdiden söylüyorum; Ege Bölgesi'nin lezzetli otlarını ve denizimizin lezzetli balıklarını yiyebilecekleri çok güzel mekanlarımız oluştu son 2 yılda" diye konuştu.



“Didim festivale doyacak”

Pandemi nedeniyle ara verilen Vegan Festivali ile vatandaşların büyük ilgiyle karşıladığı Lavanta Festivali'nin de sezonun başlamasıyla birlikte gerçekleştirileceğini müjdeleyen Başkan Atabay açıklamasını şu şekilde sürdürdü; "Geçmişte 3 yıl boyunca yaptığımız, pandemi nedeniyle son 2 yıldır yapamadığımız Vegan Festivali de bu sezonun başında inşallah gerçekleşecek. 5 bin kişilik bir misafir grubunu ağırladığımız ilk festivalimizden sonra üçüncüsünde 200 binin üzerinde yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarımızı ağırladığımız bir organizasyondu festivallerimiz. Vegan biliyorsunuz farklı bir yaşam kültürü, sadece yemek üzerinden değil bütün canlılara saygı duyan çok önemli bir kültür, yaşam felsefesi. Tabii bu sene dördüncüsünü yapmayı planlıyoruz, Nisan ayının sonunda veya Mayıs ayının ilk haftası içerisinde ilçemizi ziyaret edecek olan misafirlerimiz kendilerini Vegan Festivali'nin içerisinde bulacaklar kendilerini. Bunların yanı sıra gerçekten çok üst düzey başarı sağladığımız Lavanta Festivalimiz var. Bu etkinliğimizde yakın bölgede oturan halkımız tarafından ilgiyle karşılandı. İstanbul ve İzmir'de de festivalimizin başarısı duyuldu, bu sene çok daha büyük bir organizasyonla festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tarlalarımızın içerisinde, seramızın da bulunduğu 70 dönümlük arazide gerçekleştirdiğimiz Lavanta Festivali çok beğeniyle karşılandı, başarılı oldu. Sanat, kültür ve turizmin iç içe geçtiği bir kenttir Didim. Gerek yurt dışından gelen misafirlerimiz, gurbetçilerimiz, yurt içinden gelen yerli turistlerimizin güzel geçireceği bir sezon olacağını düşünüyoruz. Bizler de Didim'i misafirlerimize hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz."

