Aydın’da yarın kar yağışı bekleniyor

Aydın’da yarın günün ilk saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde etkili olacak sağanak yağışlı havanın, iç ve yüksek kesimlerde ise yerini kara bırakması bekleniyor.



Meteoroloji verilerine göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden, zamanla kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (5080 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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