Fatma Girik ismi Aydın’da yaşayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) şubat ayı ilk meclis toplantısı, Başkan Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleşti.

İlk birleşimin gündem maddeleri arasında; geçtiğimiz günlerde hayata veda eden, oyunculuğu ile Yeşilçam’ın ölümsüz isimleri arasında olan Fatma Girik de vardı.

Efsane oyuncunun gönüllerde edindiği eşsiz yer ile ölümsüzleşen isminin, mekanlarla bütünleşerek daima anılması için, Fatma Girik ismi ABB meclis gündeminde yer aldı. Merkezdeki en büyük parklarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda açılışı yapılan park, Fatma Girik ismi ile anılacak.

“Unutulmaz bu önemli ismi Aydın’da güzel bir parkımızda yaşatacağız”

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik’in onlarca başarılı sinema filminde yer alarak, arkasında unutulmaz eserler bıraktığını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Sanat alanında verdiği eserler ile tüm ülkemizin gönlünde yer etmiş olan Fatma Girik’i kaybetmenin hüznünü hala yaşıyoruz. Mecliste gündeme getirdik, unutulmaz bu önemli ismi Aydın’da güzel bir parkımızda yaşatacağız” dedi.

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