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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Cumhur ittifakından basın açıklaması

İHA

Kuşadası Cumhur ittifakından basın açıklaması

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a geçen hafta yapılan silahlı saldırının ardından Cumhur İttifakı İlçe Başkanları Mustafa Gökçe ve Murat İnan basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’yle MHP İlçe Başkanı Murat İnan, CHP İl Başkanı Ali Çankır’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

“Şimdi Ali Çankır ve basın açıklamasında bulunan konunun muhataplarına soruyorum. Bu olaydan siyasi olarak nemalanmaya çalışan güruh ve siyasi rant elde etmeye çalışanlar kimlerdir?” diye soran Gökçe ve İnan şu soruları yöneltti:
“’Olayın tetikçi ve azmettiricileri bellidir’ dedi. Bu azmettiriciler kimdir? Bahsi geçen azmettiriciler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu mu? Bulunulmadıysa Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Olayın nedeni olarak gösterilen gerekçenin gerçeklerle bir alakası yok ise olayın gerçek nedeni nedir? Bu olayın üstünü örtmek isteyen güruhlar kimlerdir? Eğer Kuşadası 30 yıldır görmediği bir hizmeti alıyorsa son 30 yılın 20 yılında bu ilçeyi yöneten partinizin belediye başkanları yan gelip yattı mı?”dedi.

AK Parti İlçe binasında yapılan açıklamaya Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP’nin İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Murat İnan, AK Parti’li Belediye Meclis üyeleri ile ilçe yöneticileri katıldı.

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