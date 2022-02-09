Aydın’da son günlerde etkili olan yağışların ardından İsabeyli Barajı tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranları üreticileri memnun ederken, fazla suyun tahliyesi gerçekleştiriliyor.



Geçtiğimiz yıl en kurak dönemlerinden birini yaşayan Aydın’da bu yıl etkili olan yağışlar çiftçilere umut vermeye devam ediyor. Yeni yıl ile beraber etkili olan sağanak yağışlar, il genelindeki barajların doluluk oranlarını da yükseltti. Bu kapsamda Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve bin 950 dekar arazinin sulanmasını sağlayan İsabeyli Barajı’nın da tamamen dolduğu öğrenildi. 1,05 milyon metreküp su depolama hacmi olan barajın dolusavak bölümlerinden fazla suyun tahliyesi yapılmaya başlandı.

Sultanhisar Barajı’ndan sonra İsabeyli Barajı’nın da tamamen dolması 2022 sulama sezonunda kuraklığın yaşanmaması için çiftçileri umutlandırıyor.

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