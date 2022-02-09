O, ne cerrah ne de doktor ancak hastanede en çok sevilen tanınan bir kişi oldu Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Türkkan, bu defa temizlik görevlisini onurlandırdı

Başarılı çalışmaları ve özel uygulamaları ile hastaları özel hastane modunda hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi’nde bu defa teşekkür belgesi temizlik görevlisi Tunç Tüzman’a verildi. Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Onur Türkkan, mıntıkasını en iyi temizleyen ve pozitif enerjisi ile herkesin gönlünü almayı başaran Tunç Tüzman’a teşekkür belgesi verdi.

Görevini severek yaptığını ve işini önemsediğini belirten Tunç Tüzman, hastanede onca okumuş insan varken teşekkür belgesi verilecek kişi seçilmesine şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu belirterek, kendisini onurlandıran Başhekim Türkkan’a teşekkür etti.

Kurum ve kuruluşlarda başarının sürekli ekip ve takım çalışması ile yakalanabildiğini belirten Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Onur Türkkan, “Hastanemiz temizlik işlerinde görevli personelimiz Tunç Tüzman’a iş disiplini ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesi takdim ettik. Aydın Devlet Hastanesi Ailesi olarak değerli çalışanımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Tunç kardeşimiz engelli bir çalışanımız olmasına rağmen görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirip pozitif enerjisi ile herkesin gönlünü de almayı başarıyor. Sağlık için tıbbi müdahale ve operasyonlar ne kadar önemli ise aslında temiz bir çevre ve hijyenik ortamların oluşturulması da oldukça önemli. Bu nedenle kurumumuzda doktor temizlik görevlisi ayrımı yapmaksızın işini iyi yapan tüm personelimizi rutin aralıklarla ödüllendiriyoruz” diyerek bu ay ödüle layık görülen temizlik görevlisi Tunç Tüzman’ı tebrik etti.

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