Nazillili vatandaşlar toplama alanlarına karşı bilgilendirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri tarafından toplanma alanlarının bilgilerini içeren afişler, mahallelerdeki bina girişlerine ve uygun bulunan yerlere asılarak vatandaşlar bilinçlendiriliyor.



Ülke genelinde afet sonrası paniğin önlenmesi ve sağlıklı bilgi alışverişi için halkın güvenle toplanabileceği alanlar olarak ifade edilen afet ve acil durum toplanma alanları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Nazilli ilçesinde de AFAD gönüllüleri ve Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki apartman girişlerine, iş yeri vitrinlerine ve uygun görülen alanlara afet durumunda vatandaşların toplanabilecekleri en yakın toplanma alanlarını içeren bilinçlendirici afişler asıldı. Ekipler ayrıca, vatandaşlara afet esnasında nasıl davranmaları ve kendilerini nasıl korumaları gerektiği yönünde bilgilendirmelerde bulundu.

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