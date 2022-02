Söke TARİŞ Başkanı Özer'den selefi Özbaş'a kınama: "Kooperatifimizi itibarsızlaştırmaya gücünüz yetmeyecek"

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, kooperatif önceki dönem başkanlarından selefi Mehmet Özbaş’ın ticarete atılması nedeniyle ortaklıktan çıkarılmasının ardından yönetim kuruluna karşı

başlattığı algı operasyonlarına sert çıktı.



Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, ticarete soyunduğu için ortaklıktan çıkarılan selefi Mehmet Özbaş’ın kooperatif yönetim kuruluna karşı başlattığını ileri sürdüğü algı operasyonlarıyla birlikte zaman zaman medya yoluyla ve türlü şikayet mercilerini de kullanarak kurumu zor duruma sokma çabalarına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamasında ‘çamur at izi kalsın’ şeklindeki bazı sözde haber ve şikayetlerin sorumlusu olarak gösterdiği Mehmet Özbaş’ı kınayan Başkan Özer, “Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’ni yıpratmaya, karalamaya ve üreticinin gözünde itibarsızlaştırmaya asla gücünüz yetmeyecektir” dedi.



“Şiddetle kınıyoruz”

Başkan Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz süreçte ticarete atıldığı için ana sözleşmemizden kaynaklı olarak yönetim kurulu kararıyla ortaklıktan çıkardığımız kooperatif önceki dönem başkanlarından Mehmet Özbaş isimli şahsın, üreticilerimizin gözbebeği kurumumuza ve şahsımıza karşı ardı arkası kesilmeyen iftira, tezvirat ve algı operasyonlarının göbeğinde yer almaya devam etmesi üzerine kamuoyuna açıklama yapma gereğimiz doğmuştur. Uzun süredir yönetim kurulu üyeleri olarak her birimizi zan altına sokma amaçlı ve hatta kurum olarak zarar etmemize sebep olacak nitelikte, sadece ‘çamur at izi kalsın’ şeklindeki bazı sözde haber ve şikayetleri kapsayacak bir namertliğin içinde yürüttüğü karalama kampanyası için öncelikle kendisini şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.



“Kooperatifimizi yıpratmaya gücünüz yetmeyecektir"

Özbaş’a yönelik son ihtarlarını açıkça yaptıklarının altını çizen Başkan Özer, “Aklı sıra birlikte hareket ettiği TARİŞ düşmanlarını da yanına alarak ortaklaşa güdümlediği sözde basın maşalarıyla perde arkasından kinini kusmayı ve türlü içi boş uyduruk şikayetlerle kurumumuzu zor duruma düşürme amaçlı beyhude çalışmalarını sürdüren Mehmet Özbaş’ı, artık aklıselim davranmaya davet etme yolunu da tamamen kapattığı için son ihtarımızı da açıkça yapıyoruz. Şu bilinsin ki; tamamen ortaklarının söz sahibi olduğu, bazı çıkar odaklarının yüksek menfaatlerine göre değil, sadece ve sadece üreticinin alın terine değer katma amacıyla faaliyetlerine devam eden 131 No’lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’ni yıpratmaya, karalamaya ve üreticinin gözünde itibarsızlaştırmaya asla gücünüz yetmeyecektir” dedi.



“Kurumumuzu sırtından hançerlediniz”

“Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi olarak ilkemiz olan "Birlikten kuvvet doğar" anlayışıyla yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” diyen Başkan Özer, “Hal böyleyken zavallı bir acziyetin içinde debelendiğiniz, günden güne artan itibar kaybınız, düne kadar yönetici sıfatına sahip olduğunuz kurumumuzu sırtından hançerlercesine sürdüregeldiğiniz tüm bu tavırlarınızla birlikte düşkünlüğünüz ve bedbahtlığınız da ortadayken, son bir çırpınışla TARİŞ’e çalmaya çalıştığınız tüm bu karalar, en kısa zamanda doğrudan kendi yüzünüze de çalınacaktır. Bununla birlikte daha düne kadar kurumumuzun ekmeğini yiyip bugün geldikleri noktada büyük bir ihanetin içinde bulunarak güdümlü karalama kampanyasına dahil olanlara da şahsımızın ve camiamızın tavrı nettir. Kooperatifimiz var olduğu müddetçe içine düştükleri bu ihanetle anılacaklar ve üreticilerimizin gözbebeği kurumumuza karşı hasım kesilenlerle birlikte saf tuttukları da asla unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

