İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu EMITT'te Didim Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Didim Belediyesi, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimi ile, 3'üncü salon fuardaki yerini aldı.

Didim Belediyesi'nin standını ilk ziyaret eden isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Başkan İmamoğlu'nu Didim Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu karşıladı. Başkan İmamoğlu, Didim Belediyesi'nin standına övgüler yağdırırken Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a başarılarını iletti. İmamoğlu, iki CHP'li belediyenin ortaklaşa çalışmalarının süreceğini söyledi.

Fuar katılımcıları da Didim Belediyesi'nin standına yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.