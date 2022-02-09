İstanbul'da kapılarını açan 25. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Didim Belediyesi'nin standı katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.



Yerli ve yabancı binlerce turizm temsilcisinin buluştuğu 25. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 2 yıllık aranın ardından, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 12 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek fuarda Didim Belediyesi de yerini aldı. Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (DİTAP) öncülüğünde, Didim Belediyesi tarafından fuarın 3'üncü salonunda kurulan dev stantta ilçede bulunan oteller ile Didim Turizm Derneği de katılımcılarla buluştu.



Didim Belediyesi tarafından kurulan standın ilk ziyaretçileri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Bakan Ersoy ve Başkan İmamoğlu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimleri ile ilçede başlatılan proje ve yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Didim için iyi dileklerini ileten Bakan Ersoy ve Başkan İmamoğlu, Başkan Atabay'a çalışmalarında başarılar diledi.



Standa turizm temsilcileri ile vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Fuarın kapılarını açması ile birlikte ziyaretçi akınına uğrayan Didim Belediyesi standında Didimli turizmciler sektör temsilcileri ile görüşme imkanı buldu. Başkan Atabay, fuarda gerçekleştirilen görüşmelerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek Didim'i bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarının süreceğini belirtti. Başkan Atabay, 10 Şubat Perşembe günü saat 14.00'da Didim Belediyesi standında düzenlenecek kokteyle katılımcıları davet etti.

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