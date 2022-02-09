AGC yeni yönetimi ilk ziyaretini Vali Aksoy'a gerçekleştirdi

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yeni yönetimi ilk ziyaretini Aydın Vali Aksoy'a gerçekleştirdi.



Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel kurulda AGC'nin yeni başkanı Ferdi Uzun oldu. Uzun ve yönetimi önceki başkan Semra Şener'den görevi devraldı. İlk ziyaretlerini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a yapan AGC Başkanı Ferdi Uzun ve ekibi Aksoy'a Aydın basının sorun ve taleplerini iletti.



Şener'den devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade eden AGC Başkanı Ferdi Uzun, her zaman gazetecilerin yanlarında olacaklarını ifade etti. Başkan Uzun'u tebrik eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yeni yönetime başarılar diledi.

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