Atatürk’ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk’ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

İHA

Atatürk’ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke ilçesini ziyaretinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk'ün 9 Şubat 1924'de ilçeye gelişinde karşılandığı SökeKuşadası yolu üzerinde sembolik karşılama ile başladı. Bir grup tarafından Granta mevkiinden başlayan sembolik karşılama yürüyüşü, Söke’nin giriş noktası Abalaki Mevkiinde bulunan Cafer Efe Heykeli’ne kadar devam etti. Yürüyüş grubunu burada Söke Kaymakam Vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel beraberinde protokol üyeleri ile birlikte karşıladı. Burada bir halk oyunu gösterisi ve yürüyüş grubunun Türk Bayrağını İlçe Kaymakam Vekili Sadettin Yücel’e teslim etmesinin ardından; tüm katılımcılar törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na kortej eşliğinde geçti.

Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Söke Belediyesi çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması sonrasında Söke Cafer Efe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Bal şiir okudu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan yaptı.
Arıkan konuşmasında; “9 Şubat Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sökemizi ilk onurlandırışı. Bu onurun 98. Yıl dönümünde yine aynı heyecan ve gururu yaşıyoruz. Atatürk 9 Şubat 1924 Cumartesi günü öğleden sonra 15.00 sıralarında Kuşadası üzerinden Söke'ye gelmiş; ilk olarak Granta mevkiinde karşılanmıştır. Otomobili ile Söke’ye giriş yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Abalaki Mevkiinde aracından inmiş, yürüyerek şehrimize girmiş, Jaletepe Okulu önünde halkı selamlamasının ardından Hükümet Konağı ve Belediyeyi ziyareti sonrasında Türk Ocağı’nın açılışını yapmıştır. Eşsiz bir komutan olmasının yanında eşsiz bir fikir ve devlet adamı da olan Gazi Mustafa Kemal; bu toprakların Cumhuriyet’in yılmaz savunucusu, devrimlerinin uygulayıcısı aydın insanların yer aldığı topraklar olduğunu elbette biliyordu. Bu anlamda Aydın ili ve ilçelerine özel bir önem verdiği de ortadadır. Bu nedenle 1937’de de Sökemizi ikinci kez ziyaret etmiştir. Atamızın Söke’ye gelişinin tarihsel öneminin yanında, bu onurlandırışın her yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlamak ve anlatabilmek için de bir vesiledir. Gazi Mustafa Kemal’in gösterdiği hedefler, devrim ve ilkeleri günümüzde dahi, yönünden bir an bile sapmayan yol göstericimiz olmaya devam etmektedir. Sadece bilimin yolunu işaret eden Mustafa Kemal Atatürk; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti yapılanmasıyla Cumhuriyet'i bizlere emanet emiştir. 9 Şubat 1924’te bundan 98 yıl önce, Söke’ye geldiğinde Türk Ocağı açılışında şeref defterine "Türk vatanını yükseltmek için lüzumlu gayreti göstermelerini Söke'nin kıymetli gençlerinden beklerim" cümlesini yazmıştır. Bizler de Sökeliler olarak her zaman bu hedefte yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta tüm vatan kahramanlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; Atamızın Sökemize teşriflerinin 98. Yıl dönümünde, siz değerli Sökeli hemşerilerimizi selamlıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Hanife Bahçeci’nin şiir okumasının ardından tören Söke Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Milli Mücadelede Söke” paneli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Milli Mücadelede Söke” paneli gerçekleştirildi
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
YEREL HABERLER CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
AGC yeni yönetimi ilk ziyaretini Vali Aksoy'a gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AGC yeni yönetimi ilk ziyaretini Vali Aksoy'a ...
Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin yıldönümü kutlandı
Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ile görüştü
YEREL HABERLER Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ...
EMITT'te Didim standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER EMITT'te Didim standına yoğun ilgi
Efeler'in enginarlarına özenli bakım
YEREL HABERLER Efeler'in enginarlarına özenli bakım
Aydın’da barajlar Şubat ayında da doldu, çiftçiler umutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da barajlar Şubat ayında da doldu, çiftçiler ...
Başkan Ertürk; “Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde”
YEREL HABERLER Başkan Ertürk; “Daha aydın bir gelecek inşa etmek ...
Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları ...
İBB Başkanı İmamoğlu, EMITT’te Didim Belediyesi standını ziyaret etti
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, EMITT’te Didim Belediyesi ...
Didim’de filmleri aratmayan operasyon Çatıda yakalandılar Jandarmadan kaçan şüpheliler çatıya çıktı; o anlar yabancı uyruklu kişi tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Didim’de filmleri aratmayan operasyon Çatıda ...
Aydın Büyükşehir’in karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir’in karla mücadele çalışmalarını ...
Aydın'da facia teğet geçti Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi
YEREL HABERLER Aydın'da facia teğet geçti Dev çam ağacı, öğrenciler ...
Kuşadasıspor'da imzalar konuştu
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da imzalar konuştu
Aydın’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları arttı
YEREL HABERLER Aydın’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları arttı
Başkan Özcan, Eğriboyun Mezarlığı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özcan, Eğriboyun Mezarlığı’ndaki çalışmaları ...
Söke TARİŞ Başkanı Özer'den selefi Özbaş'a kınama: "Kooperatifimizi itibarsızlaştırmaya gücünüz yetmeyecek"
YEREL HABERLER Söke TARİŞ Başkanı Özer'den selefi Özbaş'a ...
Sağlık çalışanlarına Afet Yönetimi eğitimi verildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına Afet Yönetimi eğitimi verildi
Nazillili vatandaşlar toplama alanlarına karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Nazillili vatandaşlar toplama alanlarına karşı ...
O, ne cerrah ne de doktor ancak hastanede en çok sevilen tanınan bir kişi oldu Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Türkkan, bu defa temizlik görevlisini onurlandırdı
YEREL HABERLER O, ne cerrah ne de doktor ancak hastanede en çok ...
Aydın’da kıraathaneye kumar baskını
YEREL HABERLER Aydın’da kıraathaneye kumar baskını
İsabeyli Barajı tamamen doldu
YEREL HABERLER İsabeyli Barajı tamamen doldu
Aydın’da kuraklığın izleri anca siliniyor Çine Adnan Menderes Barajı’nda sular yükselmeye başladı
YEREL HABERLER Aydın’da kuraklığın izleri anca siliniyor Çine Adnan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.