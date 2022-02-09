Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçmak isterken yakalandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçmak isterken yakalandılar

DHA

Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçmak isterken yakalandılar


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği eve koçbaşı ile kapıyı kırarak girdi. Bu sırada çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Efeler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3 katındaki daireye, dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Şüphelilerin kapıyı açmaması üzerine jandarma ekipleri koçbaşı ile kapıyı kırıp, içeri girdi. Bu sırada çatıya çıkarak kaçmaya çalışan şüpheliler R,B., M.,M.S ve H.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çatıya çıkarak kaçma teşebbüsünde bulunması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Evde yapılan aramada ise satışa hazır 10 ayrı kilit poşet içinde toplam 52 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu içme aparatı bong, 2 ruhsatsız tabanca, ve bu tabancalara ait 75 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-02-09 19:16:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk’ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
“Milli Mücadelede Söke” paneli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Milli Mücadelede Söke” paneli gerçekleştirildi
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
YEREL HABERLER CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
AGC yeni yönetimi ilk ziyaretini Vali Aksoy'a gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AGC yeni yönetimi ilk ziyaretini Vali Aksoy'a ...
Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin yıldönümü kutlandı
Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ile görüştü
YEREL HABERLER Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ...
EMITT'te Didim standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER EMITT'te Didim standına yoğun ilgi
Efeler'in enginarlarına özenli bakım
YEREL HABERLER Efeler'in enginarlarına özenli bakım
Aydın’da barajlar Şubat ayında da doldu, çiftçiler umutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da barajlar Şubat ayında da doldu, çiftçiler ...
Başkan Ertürk; “Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde”
YEREL HABERLER Başkan Ertürk; “Daha aydın bir gelecek inşa etmek ...
Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları ...
İBB Başkanı İmamoğlu, EMITT’te Didim Belediyesi standını ziyaret etti
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, EMITT’te Didim Belediyesi ...
Didim’de filmleri aratmayan operasyon Çatıda yakalandılar Jandarmadan kaçan şüpheliler çatıya çıktı; o anlar yabancı uyruklu kişi tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Didim’de filmleri aratmayan operasyon Çatıda ...
Aydın Büyükşehir’in karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir’in karla mücadele çalışmalarını ...
Aydın'da facia teğet geçti Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi
YEREL HABERLER Aydın'da facia teğet geçti Dev çam ağacı, öğrenciler ...
Kuşadasıspor'da imzalar konuştu
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da imzalar konuştu
Aydın’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları arttı
YEREL HABERLER Aydın’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları arttı
Başkan Özcan, Eğriboyun Mezarlığı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özcan, Eğriboyun Mezarlığı’ndaki çalışmaları ...
Söke TARİŞ Başkanı Özer'den selefi Özbaş'a kınama: "Kooperatifimizi itibarsızlaştırmaya gücünüz yetmeyecek"
YEREL HABERLER Söke TARİŞ Başkanı Özer'den selefi Özbaş'a ...
Sağlık çalışanlarına Afet Yönetimi eğitimi verildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına Afet Yönetimi eğitimi verildi
Nazillili vatandaşlar toplama alanlarına karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Nazillili vatandaşlar toplama alanlarına karşı ...
O, ne cerrah ne de doktor ancak hastanede en çok sevilen tanınan bir kişi oldu Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Türkkan, bu defa temizlik görevlisini onurlandırdı
YEREL HABERLER O, ne cerrah ne de doktor ancak hastanede en çok ...
Aydın’da kıraathaneye kumar baskını
YEREL HABERLER Aydın’da kıraathaneye kumar baskını
İsabeyli Barajı tamamen doldu
YEREL HABERLER İsabeyli Barajı tamamen doldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.