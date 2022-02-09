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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın dostu Başkan Atay'dan anlamlı tören

İHA

Efeler Belediyesi, kadınlar için sosyal, ekonomik ve siyasal alanda yaptıkları çalışmalarla öne çıkan iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları için ödül töreni düzenledi.

Kadın dostu Başkan Atay'dan anlamlı tören

Efeler Belediyesi, kadınlar için sosyal, ekonomik ve siyasal alanda yaptıkları çalışmalarla öne çıkan iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları için ödül töreni düzenledi.

Çalışmalarında ve hayata geçirdiği projelerde uyguladığı pozitif ayrımcı tutum nedeniyle 'Kadın Dostu Başkan' olarak anılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın istihdamında farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza attı. Efeler Belediyesi, kadınları sosyal, ekonomik ve siyasal alanda güçlendirmek için çalışan sivil toplum kuruluşları ve 2021 yılında 'erkek mesleği' olarak görülen işlerde kadın çalışanları istihdam eden girişimciler için ödül töreni düzenledi. Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, İYİ Parti Efeler İlçe Başkanı ve Efeler Belediye Meclis Üyesi İlhan Adıyaman, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, kadın derneklerinin ve vakıflarının temsilcileri, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Efeler Belediyesi’nin hizmetlerini özel bir şirketin 'Eteklerden Zirvelere' isimli kadın temalı sosyal sorumluluk projesini anlatan videolar sinevizyon gösterisiyle konuklara sunuldu. Törene katılanların izlerken duygusal anlar yaşadığı sinevizyon gösterisinin ardından konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler ilçesinde kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğuna dikkati çekti. Başkan Atay sayısal fazlalıktan çok kadınların nitelikli ve kaliteli bir yaşam sürebilmelerine önem verdiklerini belirtti.

"Hanımevi açmadığımız mahalle kalmayacak"
Görev yaptığı süre içinde kadınlar için her türlü hizmeti yapmaya söz verdiğini ve bu sözünü tutmak için çalıştığını söyleyen Başkan Atay, şöyle konuştu:
“Merkez Yeniköy Mahallesi’ndeki kadınların durumu seçim çalışmalarımızda beni çok etkiledi. Seçim konuşması yaparken beni ayakta dinlemişlerdi. Sandalye götürdük, oturmamayı tercih ettiler. Konuşmamdan sonra yanlarına gidip teşekkür ettim ve onlara seçildiğim takdirde taleplerini sordum. Bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir park istediler. İlk yaptığımız hizmet Merkez Yeniköy Mahallesi’nde ‘Kadın Parkı’nı yapmak oldu. İkinci yaptığımız hizmet ise gündüz bakımeviydi. Kadınların özgürleşmesi için, toplumda kendilerine bir alan yaratabilmeleri için çocuklarının Efeler Belediyesi bünyesindeki gündüz bakımevinde güvenli bir şekilde bakılmalarını sağladık. Hanımevleri ve kitap kafeler açtık. Kadınların sosyalleşebilecekleri, çaykahve içip soluklanabilecekleri, kendileri için özel olan günler düzenleyip keyifle vakit geçirebilecekleri yerler oldu hanımevleri. Kitap Kafe’nin de yakın zamanda 4’üncüsünü açacağız. Bir yıl içinde Kitap Kafe ve Hanımevi olmayan hiçbir mahallemiz olmayacak.”

Kadınların çalışacağı fabrika için tarih verdi
Kadınların çalışacağı fabrikanın açılış tarihini açıklayan Atay, “16 Mart’ta da açılışını yapacağımız bir fabrikamız var. Bu fabrikamızın özelliği Türkiye’de ilk kez sadece kadınların çalışacağı bir fabrika olması. Ülkemizde en kaliteli enginarın yetiştiği ilçemizde Efeler Cumhuriyet Gıda Fabrikası’nı açacağız, kadın çalışanlarımız bu ürünleri işleyerek katma değer oluşturacak. Kadınların başaramayacakları hiçbir şey yok ve onlar her şeye layık. Size minnet borçluyuz. Bu ülke sizin dirençli gayretleriniz sayesinde ulusal Kurtuluş Savaşı’nı kazandı. Kadınların üretmeleri, özgüven kazanmaları gerekiyor. Ürettiğiniz süre güçlü olacaksınız. Sizler güçlü, mutlu olursanız aile mutlu olur, toplum mutlu olur. Efeler Belediyesi olarak kadınlar için her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Atay, toplumdaki yanlış algıları yıkmak için 'erkek mesleği' olarak görülen işlerde kadın personel istihdam eden şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tuncer’e ve kadınları sosyal, ekonomik, siyasal alanda güçlendirmek için çalışan kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri; Türk Kadınlar Konseyi Derneği Aydın Şubesi Başkanı Esen Serter, Kadın Koruma Derneği Başkanı Habibe Gürer, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Saadet Kavasgil, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Senem Bircan, Aydın İş Kadınları Derneği Başkanı Belgin Çekmen Altay, Aydın Kadın Efeler Derneği Başkanı Gülsevil Gürsoy Ergünoğlu, Aktif Emekli Kadınlar Derneği Aydın Şube Başkanı Nazan Sarıerler ve Türk Kadınlar Konseyi Efeler Şube Başkanı Tülay Atıgan’a teşekkür plaketi verdi. Güneş Atay da plaket alan isimlere çiçek takdim etti.

Projeyi anlattı
Ödül alan iş insanı Yüksel Tuncer, konuşmasında 'Eteklerden Zirvelere' projesinin nasıl oluştuğu ile ilgili bilgi verdi. Tuncer, “Böyle bir organizasyonu sağladığı için Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a içten teşekkür ediyorum. Bu projeleri üretmek için insanın ruhu olması lazım. Bu proje bir akşam belgesel izlerken üretildi. ABD’deki maden ocağında kadınların kamyon kullandığını görünce üçdört saat bu projeyi kurguladım. Hemen projeyi konuşmak için toplantı yaptık. Erkek kamyon şoförü bulamazken kadın kamyon şoförü nasıl bulacağımızı düşündük. Muhtarlarla bir araya geldik, reklamlar verdik. Müracaatların hepsini kabul ettik ve kadın çalışanlarımızın bu işin altından nasıl kalkabileceklerini göstermiş olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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