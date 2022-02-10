Milet Antik Kenti turizm sezonuna hazır

Dünyaca ünlü Milet Antik Kenti'ne ulaşımı sağlayan yolun Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yenileme işinde sona gelindi. Yenilenen yol, mahalle halkı tarafından da beğeniyle karşılandı.



Yerli ve yabancı turistlerin Didim'de ki gözde noktalarından olan tarihi Milet Antik Kenti'ne ulaşımı sağlayan yolun yenileme çalışmasında sona gelindi. Yenileme çalışmaları kapsamında yola 8 bin 861 metrekare parke, bin 846 metre bordür ve 840 metrekare beton kaldırım taşındı. Aydın Valiliği ve Anıtlar Kurulu'nun onayıyla başlatılan yolun yenileme çalışması Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Balat Mahallesi'nde bulunan, tarih ve felsefe kenti olarak bilinen Milet Antik Kenti'nin yolunun turizm sezonu öncesi yenilenmesi bölge halkı ve vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı. Bölge halkı, yolun yenilenmesi nedeniyle Başkan Atabay'a teşekkür etti.



Didim ilçe genelinde çalışmalarının süreceğini belirten Başkan Atabay, "Turizm sezonu öncesi çalışmalarımızı hızlandırdık. Belediye ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahadalar, her zaman vatandaşın yanındalar. Kendilerine hummalı çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Bizler de Didim'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek, Didim'i kalkındırmak için yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

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