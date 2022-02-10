Filmleri aratmayan operasyondaki şüpheliler tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filmleri aratmayan operasyondaki şüpheliler tutuklandı

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda filmleri aratmayan görüntüler yaşanmış 3 şüpheli göz altına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Filmleri aratmayan operasyondaki şüpheliler tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda filmleri aratmayan görüntüler yaşanmış 3 şüpheli göz altına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı sonrası Didim İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Efeler Mahallesi İmbat sitesi mevkiinde bir siteye operasyon gerçekleştirmiş operasyonda 52 gram kristal, 10 gram kubar esrar, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu aparatları ile 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile bir miktar para ele geçirilmişti. Operasyonda kaçmaya çalışan 3 şüpheli ise yakalanarak göz altına alınmıştı.
Göz altına alınan şüphelilerinden R.B’nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilmişti. Şüpheliler R.B ile birlikte M.M.S ve H.T Jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yardımcısı Gödekmerdan başarılı satranç sporcularını ağırladı
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Gödekmerdan başarılı satranç ...
AYTO’dan ulaşım sektörü için ‘kalıcı düzenleme’ talebi
YEREL HABERLER AYTO’dan ulaşım sektörü için ‘kalıcı düzenleme’ ...
Türkiye Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular önemli başarılar elde etti
YEREL HABERLER Türkiye Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda ...
Kuşadası sahillerinde tatlı su samuru görüldü
YEREL HABERLER Kuşadası sahillerinde tatlı su samuru görüldü
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikasyon Programı'nın 5'incisi sonlandırıldı
YEREL HABERLER Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikasyon ...
Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı
Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor
Milet Antik Kenti turizm sezonuna hazır
YEREL HABERLER Milet Antik Kenti turizm sezonuna hazır
Kadın dostu Başkan Atay'dan anlamlı tören
YEREL HABERLER Kadın dostu Başkan Atay'dan anlamlı tören
Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçmak isterken ...
Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçmak isterken ...
Atatürk’ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Söke'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
“Milli Mücadelede Söke” paneli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Milli Mücadelede Söke” paneli gerçekleştirildi
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
YEREL HABERLER CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
AGC yeni yönetimi ilk ziyaretini Vali Aksoy'a gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AGC yeni yönetimi ilk ziyaretini Vali Aksoy'a ...
Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin yıldönümü kutlandı
Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ile görüştü
YEREL HABERLER Türk Kızılay Aydın Şubesi yeni yönetimi Vali Aksoy ...
EMITT'te Didim standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER EMITT'te Didim standına yoğun ilgi
Efeler'in enginarlarına özenli bakım
YEREL HABERLER Efeler'in enginarlarına özenli bakım
Aydın’da barajlar Şubat ayında da doldu, çiftçiler umutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da barajlar Şubat ayında da doldu, çiftçiler ...
Başkan Ertürk; “Daha aydın bir gelecek inşa etmek bizim elimizde”
YEREL HABERLER Başkan Ertürk; “Daha aydın bir gelecek inşa etmek ...
Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, fuarda Didim Belediyesi'nin çalışmaları ...
İBB Başkanı İmamoğlu, EMITT’te Didim Belediyesi standını ziyaret etti
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, EMITT’te Didim Belediyesi ...
Didim’de filmleri aratmayan operasyon Çatıda yakalandılar Jandarmadan kaçan şüpheliler çatıya çıktı; o anlar yabancı uyruklu kişi tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Didim’de filmleri aratmayan operasyon Çatıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.