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Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı

İHA

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 3 firmaya toplam 17 bin 211 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 3 firmaya toplam 17 bin 211 TL para cezası uygulandı.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki denetimler aralıksız devam ediyor. Ocak ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında 17 adet tüketici şikayeti bildirildi. Bu şikayetlerden, 7’si mobilya, 3’ü otomobil, 3’ü ev tadilatı, 1’i televizyon, 1’i elektrik aboneliği ve 1’i su aboneliği olmak üzere 16’sı ayıplı mal ve hizmetlerden, 1 adet ise kapıdan satış şikayetlerinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 11 ve 25 Ocak tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 8’i tüketici lehine ve 1’i tüketici aleyhine, 3’ü görevsizlik, 4’ü şikayetten vazgeçme ve 1’i uzlaşma olmak üzere toplam 17 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 6 bilirkişi görevlendirilmesi yapıldı.

Kasım ayı içerisinde Ticaret Bakanlığı'nın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden İl Müdürlüğü'ne ulaşan 64 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Bu şikayetlerden, 46’sı gereği yapılmak üzere işleme alındı. 11’i 6563 sayılı kanun kapsamında olmadığından dolayı sistem üzerinden Bakanlığa gönderildi. 3’ü şikayet edilen firmanın merkezine gönderildi. 4’ü ise eksik bilgi ve Kanun kapsamında olmadığından reddedildi.

Fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları denetlendi
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Didim, Germencik, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde 13 fiyat etiketi ve 9 haksız fiyat artışı ve CİMER şikayeti olmak üzere 22 işyerinde, 42 fiyat etiketi, 13 haksız fiyat artışı ve CİMER şikayeti konularında 55 üründe denetim yapıldı.

Ocak içerisinde Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 6563 sayılı kanun kapsamında 3 firmaya 16 bin 596 TL, 6502 sayılı Kanunun 54/1. maddesine aykırılıktan da 1 firmaya toplam 615 TL olmak üzere toplamda 17 bin 2111 TL idari para cezası uygulandı. Efeler’de 1 işyerine ise 1 üründen fiyat etiketi kapsamında yapılan aykırılık tutanağı firmanın merkezi olan İstanbul İl Müdürlüğüne işlem yapılması için gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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