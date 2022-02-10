Kuşadasıspor'da biletler ücretsiz

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KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor'da yönetim pazar günü iç sahada zirve takipçisi Bitexen Düzcespor'la oynanacak karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kuşadasısporumuzun büyük önem taşıyan Düzcespor maçı biletleri yönetim kurulumuz tarafından toplu şekilde alınmış olup, taraftarımıza ücretsiz dağıtılacaktır. Bütün Kuşadası sevdalıları davetlidir" ifadelerine yer verildi. Kuşadasıspor'da hafta içinde göreve getirilen Teknik Direktör Bülent Ataman takımın başında ilk maçına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-02-10 12:14:54



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