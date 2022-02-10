Yunanlar ölüme terk etti, Türkiye kurtardı Kuşadası açıklarındaki yaralı göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanlıların ölüme terk ettiği yaralı düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında yaralı bir kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Yunanistan tarafından yaralı halde bırakılan ve ölüme terk edilen Yemen uyruklu düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Kuşadası Dipburun Jandarma Karakoluna gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen tarafından sahilde ayağından yaralı 1 kadın düzensiz göçmen olduğu bildirilerek yardım talep edildi. Bahse konu kadın göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarılarak Kuşadası’nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.

Yemen uyruklu düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta, lastik bot içerisinde 20 kişilik bir grup oldukları, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik botunu gördükleri, panikleyerek kayalıklara çarptıkları ve bu esnada 1 kadın göçmenin ayağından yaralandığı, 17 düzensiz göçmenin Yunan ekipleri tarafından yakalandığı, diğer 3 kişinin kaçarak Sisam Adası’na çıktığı ve hastaneye ulaştıkları, göçmenlerden birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı, bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldıkları ve yüzerek sahile çıkmayı başardıkları, Türk bayrağını gördüklerinde Jandarma Karakoluna giderek yardım talep ettikleri öğrenildi.

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