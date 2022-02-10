Aydınlı avcılar yeni sezon için bir araya geldi

Aydın’da faaliyet gösteren avcılık ve atıcılık spor kulübü dernek başkanları, 20222023 av sezonu öncesi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü’nde bir araya geldi.



Sahip olduğu zengin biyoçeşitlilik nedeniyle değişik türde birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Aydın’da faaliyet gösteren avcılık ve atıcılık spor kulübü dernek başkanları, 20222023 av sezonu öncesi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Ali Egemen İşcan ile birlikte görüşen Aydınlı avcılar, 20212022 av dönemini değerlendirirken, 20222023 av dönemindeki beklentileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.