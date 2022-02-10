EMITT Fuarı'nda Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kokteyl vatandaşlar ve katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim'in ismini tüm dünyaya duyurmak için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.



İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yerli ve yabancı binlerce turizm temsilcisinin buluştuğu 25. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) sürüyor. Didim Belediyesi tarafından kentin adını küresel çapta duyurmak, Didim'in doğal ve kültürel zenginliğini sektör temsilcilerine tanıtmak için, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (DİTAB ) öncülüğünde, fuarda açılan dev stant ziyaretçi akınına uğradı. Didim'de bulunan STK'lar, oteller, Didim Ticaret Odası ve Didim Turizm Derneği'nin de bulunduğu stantta tanıtım kokteyli düzenlendi. Kokteyle Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çeşme Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Oran, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Kokteylde gerçekleştirilen yöresel ve dünya dansları gösterisi büyük beğeni topladı.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim'in ismini tüm dünyaya duyurmak, Didim'i Didimlilere kazandırmak için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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