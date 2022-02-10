Didim'de 'Hoş Geldin Bebek' projesi ailelere mutluluk yaşatıyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimleri ile başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' Projesi Didimli ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.



Göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü sosyal belediyecilik politikaları ile Didim'i tüm dünyaya tanıtan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimleri ile başlatılan 'Hoş geldin Bebek' projesi tüm hızıyla sürüyor. 2018 yılında başlatılan ve Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Hoş geldin Bebek ekibi tarafından yürütülen proje kapsamında içerisinde zıbın, derece, banyo başlığı, bez ve benzeri malzemelerin bulunduğu bebek setleri çiçeği burnunda ebeveynlere hediye ediliyor. Ayrıca dileyen aileler Didim Belediyesi'ne bağlı uzman ekiplerden çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destek alabiliyor.



Hoş geldin Bebek projesi hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Belediyemize yakışır bir proje olduğunu düşündüğümüz Hoş geldin Bebek projesini uzun yıllardır yürütüyoruz. Projemiz ile Didim'de hayata gözlerini yeni açan bebeklerimizi ziyaret ediyor, ailelerine hayırlı olsun dileklerimizi ileterek hazırladığımız setleri hediye ediyoruz. Ayrıca uzmanlarımız ailelere yönlendirmelerde bulunuyor, gereken noktalarda destek sağlıyor. Bizim en büyük gayelerimizden biri Didim'de hiçbir çocuğun kendisini yalnız hissetmemesi. Didim'de her çocuk eşit şartlarda doğmalı ve eşit imkanlarla büyümeli. Biz de bu projemiz ile hem çocuklarımıza ilk doğdukları andan itibaren destek oluyor hem de ebeveynlere eğitim sağlıyoruz. Didimli çocuklar için gecelerini gündüzlerine katarak çalışan ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.



Başkan Atabay dileyen ebeveynlerin ve ebeveyn adaylarının 444 81 09 numaralı Didim Belediyesi Çağrı Merkezi aracılığıyla projeden yararlanabileceğini söyledi.

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