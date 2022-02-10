İzole altına alınmak üzere yurda götürülen Kovidli iki şahıs firar etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından, yapılan kovid sorgulamasında riskli olarak tespiti yapılan ve sağlık ekibine teslim edilen iki şahıs izole altına alınmak üzere götürüldükleri araçtan firar etti. Polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri iki şahsın sorgusunu yaptı. Kovid19 sorgusu yapılan M.G. ve E.V.’nin riskli grupta yer aldığı ve dışarıda oldukları tespit edildi. Polis ekipleri şahısların izole sürelerini yurtta tamamlamaları ve nakillerinin sağlanması için sağlık ekiplerine haber verdi. İki şahıs ekipler tarafından araca bindirilerek, izole altına alınacakları yurda götürülürken araçtan firar ederek kaçtı. Sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.

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