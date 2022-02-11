Aydın’da sıcaklıklar artıyor, bahar havası geliyor

Aydın’da soğuk ve yağışlı havalarında ardından sıcaklık değerleri bugünden itibaren artarak 18 dereceye ulaşacak.



Uzun süredir soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Aydın’da yüksek kesimler karla kaplanırken, oluşan yağışlar ile barajlardaki su seviyesinde de yükselme yaşandı. Aydın il genelinde soğuk ve yağışlı havanın ardından bugünden itibaren hava sıcaklıkları da hissedilir derecede artacak. Hava sıcaklıklarının Aydın’da önümüzdeki günlerde 15 ile 18 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Aydın’da bugün havanın az bulutlu 17, yarın az bulutlu sabah saatlerinde puslu 18, Pazar, Pazartesi ve Salı günü ise az bulutlu 15 derece civarında olması bekleniyor.

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