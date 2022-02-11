Barajların doluluk oranı memnun ederken, boşa akan suya dikkat çektiler İsabeyli Muhtarı Çelik; "Suyun boşa akmamasını istiyoruz"

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2015 yılında yapımı tamamlanan İsabeyli Barajı üreticiler başta olmak üzere Nazilli halkını mutlu etti. Barajın dolması nedeniyle mutluluğunu ifade eden ancak tasarrufun da şart olduğunu önemle sözlerine ekleyen İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik: “Barajlar doldu ama suyun tasarrufu da gerekli. Yetkililerden baraj seviyemizin yükseltilerek kapasitenin artırılmasını ve suyun boşa akmamasını istiyoruz” dedi.



Aydın’da son günlerde etkili olan yağışların ardından İsabeyli Barajı tamamen doldu. Geçtiğimiz yıl en kurak dönemlerinden birini yaşayan bölgede bu yıl etkili olan yağışlar çiftçileri mutlu ederken bir milyon 50 bin metreküp su depolama hacmi olan barajın dolusavak bölümlerinden fazla suyun tahliyesi ise suyun boşa akıp gitmesi nedeniyle üzüntü oluşturuyor.



“Suyumuz boş akıp gitmesin”

İsabeyli Barajı’nın tamamen dolması 2022 sulama sezonunda kuraklığın yaşanmaması için çiftçileri umutlandırıyor. Barajın Nazilli Ovasında yaklaşık 2 bin dekar arazinin sulanmasında katkı sağladığını ifade eden İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik: “10 Ocak 2022 itibariyle barajımız doldu. Çok şükür ki geçen seneki kuraklığı yaşamadık ve yağmurların bol olması nedeniyle barajımız doldu. Bizim öncelikle yetkililerden isteğimiz suyumuz boşa akıp gitmesin. Bu su önümüzden akıp giderken içimiz gidiyor. Bu nedenle barajın biraz daha yükseltilmesini istiyoruz. Çünkü biz bu suları yaz aylarında aramaktayız. Bununla ilgili başvurumuzu yaptık. İnşallah destek verirler. 2013 yılında projesinin hazırlanmasının ardından 2015 yılında barajımız su tutmaya başladı. Biz o dönemde tensip bendi yapılarak suyun daha da yükseltilmesini istemiştik. Halen daha bunu yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz."



"Muhteşem manzara herkesi buraya çekiyor"

Baraj sayesinde bölgenin muhteşem bir manzaraya kavuştuğunu da ifade eden Muhtar Çelik: "Nazilli’miz yılın dört mevsimi ürün alınan bir yer. Su ise vazgeçilmezimiz. Baraj sayesinde muhteşem bir doğa manzarasına kavuşmuş olduk. Muhteşem manzara sayesinde vatandaşlarımız buraya gelerek güzel vakit geçiriyor. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. Ancak burada bir çevre düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bu konuda da devletimizden destek bekliyoruz. Herkesi de buraya bekliyoruz” dedi.

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