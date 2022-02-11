Aydın’da dijital hastane toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da dijital hastane toplantısı yapıldı

İHA

Aydın'daki hastanelerin dijital hastaneye dönüştürülmesi ve seviyelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ederken Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın’da dijital hastane toplantısı yapıldı

Aydın’daki hastanelerin dijital hastaneye dönüştürülmesi ve seviyelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ederken Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ve HIMSS Avrupa işbirliği ile yürütülen “Dijital Hastane” sertifikasyon çalışmaları Aydın genelinde tamamlanmaya devam ediyor. Milli işletim sistemi Pardus üzerinden gerçekleştirilen çalışmalarla hastaların tüm raporları ve analizlerinin dijital ortamda tutulmasına olanak sağlayan sistem sayesinde, artık hastaya ilişkin tanı ve tedavi uygulamalarındaki tüm geçmiş tıbbi veri ve dosyalara çok kısa sürede ulaşabilecek. Bu kapsamda Aydın genelindeki hastanelerin “Dijital Hastane”ye dönüştürülmesi ve altyapılarının hazırlanmasına yönelik Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl genelindeki hastanelerin dijital seviyelerinin arttırılması ve Dijital Hastane Seviye 6 ve Seviye 7 hedeflerine ulaşılması amacıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Op. Dr. Reha Arsan, Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut ve sağlık tesisleri başhekimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantı da HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse “2022 HIMSS EMRAM Hedeflerimiz ve Yol Haritası” başlıklı sunumunda Dijital Hastane Seviye 6 için Yol Haritası ile Dijital Hastane Seviye 6 revalidasyonu ve Seviye 7 gereksinimlerini anlatarak, hastanelerin izlemeleri gereken adımları paylaştı.

Ayrıca Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatı ve başkanlığında hayata geçirilen İl Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili de HIMSS yetkililerine sunum gerçekleştirildi.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hastanelerin de dijitalleşmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Hastanelerdeki tüm tıbbi kayıtları, tüm tedavi süreçlerini merkezi olarak koordine eden, sağlık personelleri ve hastalarımızın konforunu artıran bir sistemdir. Dijitalleşen dünya ile birlikte sağlık sektörünün bu alana tam entegrasyonu, verilen sağlık hizmetinin çok daha kaliteli ve kullanılan kaynakların çok daha efektif olmasını sağlayacaktır. Bilindiği üzere enabız ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, bakanlığımızın tüm dünyada örnek gösterildiği bir seviyededir. Bu sistemler sayesinde tüm hastaların, hastalık geçmişi, ilaç kullanım trafikleri takip edilip daha etkin tanı ve tedavi sağlanıyor. Aydın genelindeki hastanelerimizde gerekli kayıt işlemlerini yaparak Seviye 6’ya yükselmelerini sağlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barajların doluluk oranı memnun ederken, boşa akan suya dikkat çektiler İsabeyli Muhtarı Çelik; "Suyun boşa akmamasını istiyoruz"
YEREL HABERLER Barajların doluluk oranı memnun ederken, boşa akan ...
Nazilli'de kadınlar güne sporla başlıyor
YEREL HABERLER Nazilli'de kadınlar güne sporla başlıyor
Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Didim Akbük Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması ...
Başçayır Barajı tamamen doldu
YEREL HABERLER Başçayır Barajı tamamen doldu
Hayvanlara bakmak için girdiği damda ölü bulundu
YEREL HABERLER Hayvanlara bakmak için girdiği damda ölü bulundu
Büyükşehir'den Nysa Antik kentine destek
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Nysa Antik kentine destek
Aydın’da sıcaklıklar artıyor, bahar havası geliyor
YEREL HABERLER Aydın’da sıcaklıklar artıyor, bahar havası geliyor
Başkan Dinçer için acil donör aranıyor
YEREL HABERLER Başkan Dinçer için acil donör aranıyor
Başkan Atabay, “Didim her gün bir adım ileriye gidiyor”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “Didim her gün bir adım ileriye ...
Didim’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu operasyonu
Ateş savaşçıları bu defa buz gibi suda can kurtarmak için seferber oldu Yarım tonluk inek, uzun uğraşlar sonucu düştüğü kanaldan çıkarıldı
YEREL HABERLER Ateş savaşçıları bu defa buz gibi suda can kurtarmak ...
Okan Karacan’dan genç yeteneklere çağrı
YEREL HABERLER Okan Karacan’dan genç yeteneklere çağrı
İzole altına alınmak üzere yurda götürülen Kovidli iki şahıs firar etti
YEREL HABERLER İzole altına alınmak üzere yurda götürülen Kovidli ...
Başkan Ülken’den, Süper Lig hakemi Şimşek’e teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Ülken’den, Süper Lig hakemi Şimşek’e teşekkür
Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi
Didim'de 'Hoş Geldin Bebek' projesi ailelere mutluluk yaşatıyor
YEREL HABERLER Didim'de 'Hoş Geldin Bebek' projesi ailelere mutluluk ...
Efeler, öğrenciler için yolu yeniledi
YEREL HABERLER Efeler, öğrenciler için yolu yeniledi
Didim Belediyesi, EMITT 2022'ye damga vurdu
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, EMITT 2022'ye damga vurdu
Aydın Kestanesi, çalıştayda konuşulacak
YEREL HABERLER Aydın Kestanesi, çalıştayda konuşulacak
Aydınlı avcılar yeni sezon için bir araya geldi
YEREL HABERLER Aydınlı avcılar yeni sezon için bir araya geldi
Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı
Söke Doğanbey'deki fırtına hayatı olumsuz etkiledi Fırtına sonrası yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Söke Doğanbey'deki fırtına hayatı olumsuz ...
Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetimi Dekan Akkoyun ile görüştü
YEREL HABERLER Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.