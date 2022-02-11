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Turkovac'a Aydın'da yoğun ilgi Aydın’da 28 kişinin ilk tercihi Turkovac oldu

İHA

Geçtiğimiz Pazartesi günü Aydın'da uygulanmaya başlanan yerli aşı Turkovac'a Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi. Turkovac aşı çalışmalarındaki ilk rakamlar göz doldururken, 28 vatandaşın ise ilk tercihi Turkovac oldu.

Turkovac'a Aydın'da yoğun ilgi Aydın’da 28 kişinin ilk tercihi Turkovac oldu

Geçtiğimiz Pazartesi günü Aydın’da uygulanmaya başlanan yerli aşı Turkovac’a Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi. Turkovac aşı çalışmalarındaki ilk rakamlar göz doldururken, 28 vatandaşın ise ilk tercihi Turkovac oldu.
Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı, faz çalışmalarında pilot illerden Aydın’da uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan Turkovac aşılarının ilk 3 gündeki rakamları ise göz doldurdu. Aydın Devlet Hastanesi’nde Turkovac aşısı son 4 günde toplam 277 doz olarak uygulandı. 07 Şubat Pazartesi günü başlayan çalışmalara Aydınlılar da ilk günden itibaren yoğun ilgili gösterirken, ilk 3 gün uygulanan doz sayısı ise 225 oldu.

Bir çok vatandaşın da yerli aşıya güvendiğini ve ilk aşılarını Turkovac ile yaptırdıkları tespit edilirken ilk 4 gün yapılan aşı çalışmalarında 28 vatandaşın da ilk dozlarını Turkovac ile yaptırdığı tespit edildi.

Aydınlıların Turkovac’a olan güven ve ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz; “Yerli inaktif Covid19 aşımız Turkovac, 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren Aydın ilimizde de uygulanmaya başlanmıştır. Şuan için sadece Aydın Devlet Hastanesi’nde uygulanan Turkovac aşısına, halkımızın gösterdiği ilgi memnuniyetle karşılanmıştır. İlimizde an itibariyle toplam 277 doz Turkovac aşısı uygulanmıştır. İlk üç gün uygulanan 225 doz Turkovac aşısı değerlendirildiğinde ise hiç aşı olmamış 28 vatandaşımızın da yerli aşımızı beklediği ve ilk doz olarak Turkovac aşısını tercih ettiği görülmektedir. Turkovac aşısı hiç aşı olmamış kişilere uygulanabildiği gibi önceki dozları Sinovac ya da Biontech olan vatandaşlarımıza da hatırlatma dozu olarak uygulanabilmektedir” dedi.

“Sinovac yerine Turkovac’ı tercih ediyorlar”
Aydınlılara yerli aşıya gösterdikleri güven ve ilgiden dolayı teşekkür eden Müdür Açıkgöz; “Bugüne kadar uygulanan aşılarımızda, 28 vatandaşımıza 1.doz, 1 vatandaşımıza 2. doz, 113 vatandaşımıza 3. doz, 69 vatandaşımıza 4. doz, 14 vatandaşımıza da 5. doz olarak Turkovac aşısı uygulanmıştır. Yerli ve milli aşımız olan Turkovac Aydın’da daha birkaç gündür uygulanmasına rağmen halkın ilgisi olduğu görülmektedir. Geçen haftalarla kıyaslandığında ise inaktif aşı tercih edenlerin büyük bir kısmının Çin aşısı olan Sinovac yerine yerli aşımız Turkovac’a doğru tercihlerinin değiştiği görülmektedir. Hatta Biontech yaptıran kişilerde de hatırlatma dozu olarak Turkovac tercih edilmeye başladığını söylemek mümkündür. Halkımızın Yerli aşımız Turkovac’a duyduğu güven ve gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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