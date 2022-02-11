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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

79 yaşında bağlama çalmayı öğrendi

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinlerinden Fatma Yaman 79 yaşında bağlama öğrenmeye başladı

79 yaşında bağlama çalmayı öğrendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinlerinden Fatma Yaman 79 yaşında bağlama öğrenmeye başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinlerinden 79 yaşındaki Fatma Yaman bağlama çalmayı öğrenmeye başladı. Öğrenmenin yaşının olmadığını söyleyen Yaman, bir hayali olan herkesi hayalini gerçekleştirmeye çağırdı. Yaşamanın çok güzel olduğunun altını çizen Yaman, gençlere de bir mesaj vererek “Eğlenmeyi bilsinler” dedi.
Bağlama çalmaya karar vermesini “Buradaki arkadaşlarımla koroya gidiyorduk. Müziği çok severim; burada bir eğlence olsa neşeleniyoruz. Müziği bu kadar severken saz çalmaya gitsem öğrenebilirim, diye düşündüm; hocam benden memnun. 2530 öğrencisi var; öğrencilerinin içerisinde en yaşlısı benim. Öğrenmeye çalışıyorum. Her şey heves, merak edersen her şey öğreniliyor. Ben de bir şeyler yapabilirim, dedim. Arkadaşlarım ve ortam çok güzel” sözleriyle anlatan Yaman, bağlama çalmayı yavaş yavaş öğrendiğini belirtti.
‘Yaşamak çok güzel bir şey’
“Sazın tutmasını bilmezdim, ilk önce onu öğrendik. Sonra telleri ve parmaklarımızı kullanmayı öğrendik. Hangi tele ne zaman basılacağını öğrendik. Yavaş yavaş öğreniyorum. Ömrümüz yeterse bağlamamla arkadaşlarımı eğlendirmek istiyorum. Müzik yaşamın bir parçası, ben de yaşıyorum” ifadelerini kullanan Fatma Yaman, gençlere tavsiye olarak ise “İnsanın yeni şeyler öğrenmesi gerekiyor. Yaşamak çok güzel bir şey. Onun için her şeyle uyum sağlamak gerekiyor. Müzik söylemek, çalmak, eğlenmek gerekiyor. Onlara tavsiyem, gençler eğlenmesini bilsinler. Yaşam ve yaşamak çok güzel” dedi.
Huzurevinde pandemiden korundular
Eşi Gamber Yaman ile birlikte 2.5 yıldır Didim Huzurevi’nde kalan ve hayatından çok memnun olduğunu belirten Fatma Yaman, huzurevinde koşullarına çok dikkat edildiğini belirterek “Burada olduğumuz için pandemiden kendimizi koruyabiliyoruz. Dışarıda olsaydık, burada kalmasaydık daha tehlikeliydi. Aşılarımızı olduk, kalabalığa girmemeye özen gösteriyoruz. Dışarıya çıktığımızda da kendimizi koruyoruz” ifadelerini kullandı. Yaman “Huzurevinde olmanın gururunu yaşıyorum. Arkadaşlarıma, çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bize verdiği imkanlar için de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da çok teşekkür ediyorum. Hayatımızdan çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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