Başkan Kaplan’dan YKS müjdesi Koçarlı Belediyesi'nden muhtaç ailelere YKS desteği

Koçarlı Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan çocuklarının YKS ücretini ödeyecek. YKS ücreti desteğinden Koçarlı’da eğitim gören lise son sınıf öğrencileri faydalanabilecek.

Koçarlı Belediyesi, 1819 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavına girecek olan dar gelirli ailelerin çocuklarının sınav başvuru ücretini ödeme kararı aldı.

Alınan karar sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize ne yapsak azdır. İlçemizde yaşayan dar gelirli ailelerimizin, geleceğimizin teminatı olan çocukları için, geleceğe atacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretleri Belediyemiz tarafından karşılanacak. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimiz de girecek oldukları YKS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tam. Rabbim zihin açıklığı versin” dedi.

1819 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS için başvurular bugün itibariyle başlarken, 7 Mart 2022’de sona erecek. YKS başvurularının başlaması ile Koçarlı belediyesi tarafından uygulanacak olan YKS başvuru ücreti desteği başvuruları da aynı tarihler arasında şahsen Koçarlı Belediyesi’ne yapılacak.

Belediye Başkanı Kaplan, yapacak oldukları destek ile dar gelirli ailelerin geleceğin mimarı olan çocuklarına bir nebze de olsa katkı sunacaklarını ifade ederek, “İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının desteklenmesine ilişkin böyle bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu desteğin çocuklarımızın eğitimöğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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