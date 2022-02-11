Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen toplam 34 bin 800 ABD doları ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye yüklü miktarda sahte ABD doları getirilerek, piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ilçe girişlerinde önlem alan polis, şüpheliler E.T. ve M.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobili durdu. Otomobildeki aramada 348 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-02-11 19:36:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.