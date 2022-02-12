Aydın’da deniz çöpleri sorunu masaya yatırıldı

Ege Denizi’ne kıyısı olan illerden olan Aydın’da, denizlerdeki çöpler konusu masaya yatırıldı.



Sıfır atık projeleri ve deniz çöplerinin önüne geçilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurumlar arası işbirliğinin de önemine dikkat çekildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması” genelgesi ile oluşturulan, Mahalli İl Çevre Kurul karar sayısı ile Deniz Çöpleri İl Eylem Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan toplantıda, İl Müdürü Mehmet Taha Al, toplantının amacına yönelik bir konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

İl genelinde yaşanan atık sorunları ve çözümleri ile ilgili değerlendirmelerin de yer aldığı toplantıda Çevre Yönetimi Şube Müdürü Elçin Karadeniz, mahalli idarelerin alması gereken sıfır atık belgesi, sıfır atık uygulamaları konusunda ve atıklarla ilgili genel bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya katılan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü de söz alarak, il genelinde meydana gelen atıkların oluşturduğu sorunlar, bunların ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri ve zarar gören canlılar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

“İnşaat atıkları çok fazla”

Özellikle belediyelerin en büyük sıkıntılarının doğal alanlara, dere yataklarına dökülen inşaat ve tadilat atıklarının olduğuna dikkat çekilen toplantıda bu konunun mutlaka çözülmesi gerektiği belirtildi. İnşaat ve tadilat atıklarının tekrar geri kazanıma dönüştürülmesi için bertaraf tesislerinin çoğaltılmasıyla ilgili öneriler sunuldu. Aydın’ın en uzak ilçelerinden, dağ köylerinden ve birçok yerleşimlerden atılan atıkların, dere ve çay gibi akarsularla, menderese taşındığı, buradan da denize kadar ulaştığı belirtilen toplantıda sorunların çözülmesi için işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Aydın genelinde yaşanan atık sorunlarının önüne geçilmesi ve çözüm üretilmesi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Aydın İl Müdürü Mehmet Taha Al tarafından bir çalışma grubu oluşturulacak.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “İnsan kaynaklı olan tüm bu atıklar ekosistem içindeki birçok canlının yaşamını etkilemekte, doğal alanlarımız, dere yataklarımız ve denizlerimiz kirletilmektedir. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan çöpler ve atık sorunlarının çözülmesi için; özellikle eğitim kurumlarında, kırsal alanlarda, kurum ve kuruluşlarda bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi, farkındalık oluşturulması, duyarlılığın artırılması için her bireyden tüm kurumlara kadar herkes katkı yapmalıdır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan toplantıya belediye başkanları, Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Komutanlığı, ADÜ Rektörlüğü, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın İl Müftülüğü, Kuşadası Liman Başkanlığı, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü, DKMP Aydın Şube Müdürlüğü temsilcileri ve EKODOSD derneği katıldı.

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