Kuşadası Belediyesi'nden eğitim kurumlarına tam destek

Kuşadası Belediyesi yöneticilerinin sivil toplum, eğitim ve sağlık kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerin son adresi Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Ayşıl Oğuz Başöz Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Funda Şenol, okul müdürü Erol Balcı ile bir araya geldi.



Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentteki eğitim kurumlarına yakın ilgi göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Funda Şenol son olarak Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Ayşıl Oğuz Başöz Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul müdürü Erol Balcı ve öğretmenlerle bir araya gelen belediye yöneticileri, Kuşadası’nda hayata geçirilen projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Çengel ve Meclis Üyeleri Şenol ile Yıldırım ardından okulda yeni yapılan derslikler, konferans salonu ile öğrencilerin gastronomi eğitimi alabilmesi için yaşama geçirilen mutfak atölyesini gezdi. Okulun eksikleriyle ilgili bilgi de alan Kuşadası Belediyesi yöneticileri, taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.



Kuşadası’nda eğitim gören öğrencilerin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Kentimizdeki okulları ziyaret ederek yetki ve imkanlarımız dahilinde eksikliklerini gidermek için çalışıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim gördüğü kurumlara büyük önem veriyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel, öğrencilerimizin daha iyi koşullarda öğrenim almaları için elinden geleni yapıyor” diye konuştu.



Okul Müdürü Erol Balcı ile öğretmenler de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e Davutlar ve Güzelçamlı mahallerindeki eğitim kurumlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiği için teşekkür etti.

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