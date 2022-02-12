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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazillili şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

İHA

Nazillili şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ‘kütüphanesiz okul kalmasın’ projesi kapsamında Nazilli Atatürk Ortaokulu bünyesinde açılan kütüphaneye, 2018 yılında Van’ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in ismi verildi.

Nazillili Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in ismi, okuldaki kütüphaneye verildi. Kütüphane açılışına AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürleri, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, şehidin eşi Özlem Sevim, babası Cahit Sevim, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehidin hayat hikayesi anlatıldı.

“Ruhu şad olsun”
Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarda ilk olarak şehit eşi Özlem Sevim söz aldı. Sevim: “Öncelikle Kenan hocam başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. İnsan böyle zamanlarda acısının hafiflediğini hissediyor. Bizi mutlu kılan böyle güzel yürekli insanların olması. Canım eşimin ruhu şad olsun, adı her yerde hep sonsuz olsun. Teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok mutluyum”
Şehit babası Cahit Sevim ise oğlu ile olan anılarından birisini anlatarak şehit oğlu Muhammet Can Sevim’in hassas kişiliğini ve kitaplara olan ilgisini dile getirdi. Kütüphanenin oluşmasında emeği geçen ADÜ Nazilli İ.İ.B.F. öğrencilerine çok teşekkür eden Baba Cahit Sevim: “Bizim acımızı bir nebze hafifletecek bu tür adımların oluşmasında ve böyle bir günde birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Evladımın okuma ve özellikle kitaplarla dostluğu çok farklıydı. Sürekli bu konuda ihtiyaç sahiplerine destek verirdi. Şimdi onun görevini devam ettirmeye çalışıyoruz. Kenan hocam başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hedef bir milyon kitap”
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Bakanlığımızın göndermiş olduğu bir milyon 800 bin TL civarındaki destekle ilimiz genelinde 303 okulumuza kütüphane kurduk. Kütüphanelerimizin tüm tefrişatını ilimizdeki 3meslek lisemizin çalışmaları ile yaptık. Şu an kütüphanesiz okulumuz yok. Kütüphanelerimizde 360 bin kitabımız var ve bu rakam yıl sonunda bir milyona ulaşacak. Hedefimiz bu. Herkesten de destek bekliyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin bu kitapları okumalarını ve faydalanmalarını bekliyoruz. Bu açılışa anlam katan en önemli konu ise 2018 yılında Van’ın Çaldıran ilçesinde vatanı için, toprağı için canını kaybetmiş Muhammet Can Sevim isminin verilmiş olması çok anlamlı. Şehidimizi rahmetle anıyoruz. Bu vatan için kanını akıtmış, fedakar askerlerimiz, neferlerimiz olduğu sürece bu vatan güçlü olacaktır. Kütüphane açılışlarımıza devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kütüphane açılışı sonrası şehit eşi Özlem Sevim ve babası Cahit Sevim’e ve kütüphanenin açılmasında emek veren ADÜ Nazilli İ.İ.B.F. öğrencilerine AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile Nazilli İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy tarafından plaket ve çiçek verildi. Daha sonra kütüphane açılış yapıldı ve gezildi.

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