Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış Kardeşimin Dolabı, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Öğrenci Yurdu’nda kalan gönüllü gençler topladıkları kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi aileler için paketliyor.



Gençlerde sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen projesi, Aydın’da da uygulanmaya başlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler, “Kardeşimin Dolabı” projesi kapsamında hazırladıkları giyim eşyaları, kırtasiye malzemeleri ve oyuncakları ihtiyaç sahipleri için paketliyor. Kullanılmaya uygun olan kıyafetleri gönüllülük esasıyla paketleyen öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

“Kahraman Komşum” projesi ile ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan gönüllü gençlerin şimdi de ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yardım paketlerine destek olmaları takdir toplarken, örnek davranış il genelinde yayılması amaçlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yardımlaşmak insanı mutlu eder. "Kardeşimin Dolabı" projesi kapsamında Güzelhisar Yurdu gönüllü öğrencilerimizin destekleriyle topladığımız kıyafetler, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak kolileri paketlenmeye hazır. Örnek davranışınız için teşekkürler gençler” ifadelerine yer verildi.

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