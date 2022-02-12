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Üzerine malzeme düşen işçi hayatını kaybetti

İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde bir maden işletme tesisinde bir işçi, üzerine sac malzemesi düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Üzerine malzeme düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde bir maden işletme tesisinde bir işçi, üzerine sac malzemesi düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, tesiste bakımcı olarak çalışan Murat Bakan (29), henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine fabrikada kullanılan sac malzemesi düştü. Sacın altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 29 yaşındaki Murat Bakan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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