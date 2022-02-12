Aydın'da, maden ocağında üzerine sac düşen işçi öldü



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Söke ilçesinde, bir maden ocağında üzerine sac düşen Murat Bakan (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Karakaya Mahallesindeki bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta bakımcı olarak görev yaptığı öğrenilen Murat Bakan´ın üzerine sac düştü. Maden ocağındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bakan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Murat Bakan´ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıpa morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-02-12 20:39:58



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