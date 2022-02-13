Kuşadası'nın hijyen savaşçıları görev başında

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Değirmendere Mahallesi’nin tüm caddeleri, sokakları ve parkları köşe bucak temizlendi.



Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Her gün düzenli olarak kent genelinde temizlik yapan ekipler, belirlenen program dahilinde de farklı mahallelere yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son durağı Değirmendere Mahallesi oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışma ile bölgenin tüm cadde, sokak ve meydanları çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel formüllü deterjanlar kullanılarak 90 derecelik sıcak suyla yıkandı.



Ekipler tarafından daha sonra iş yerleri, taksi durakları, parklardaki çocuk oyun grupları, spor aletleri ve dinlenme alanları başta olmak üzere vatandaşların sıklıkla bulunduğu ve temas ettiği yüzeyler dezenfekte edildi. Galvaniz çöp konteynerleri ise yüksek sıcaklıktaki su ve özel solüsyonlar aracılığıyla kir ve kokudan arındırıldı. Kuşadası’nın hijyen savaşçıları olarak görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.



Değirmendere Mahallesi sakinlerinden Yunus Can, “Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Özellikle koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçtiği bugünlerde hijyen ve temizlik çok büyük önem taşıyor. Çalışma sayesinde hem biz yetişkinler, hem de çocuklarımız gönül rahatlığıyla sokaklarda dolaşıp parklara gidebiliyoruz” dedi.



Taksici esnafı Süleyman Karagün de, “Öncelikle mahallemizi temizleyen ve taksi durağımızı dezenfekte eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Kuşadası Belediyesi, kentimizi temiz tutmak için hiç durmadan çalışıyor. Başkanımız Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kentimizde büyük bir değişim yaşanıyor” diye konuştu.

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