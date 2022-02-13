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Deve güreşi festivalini binlerce kişi izledi

DHA

Deve güreşi festivalini binlerce kişi izledi


Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK / (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde her yıl  düzenlenen; Geleneksel Kuyucak Deve Güreşi Festivali'nde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 130 deve güreşti. Güreşleri soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişinin izlediği belirtildi.
Geçen yıl pandemi nedeni ile yapılamayan Geleneksel Kuyucak Deve Güreşi Festivali Kuyucak Arenası'nda yapıldı. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesi tarafından organize edilen şenlikte Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 130 deve güreşti. Güreşleri, Kuyucak İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Türkiye Hayvancılık Kooperatifi (HAYKOOP) Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk ve çevre ilçelerden gelen belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, davetliler ile yaklaşık 10 bin kişi izledi. Soğuk havaya rağmen yoğun katılımın olduğu şenlikte, güreş severler hem yarışları izledi hem de mangal yakıp, piknik yaptı.
'FESTİVALİ COŞKU İÇERİSİNDE YAPIYORUZ'
Deve güreşi festivalini her yıl düzenlediklerini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kuyucak ilçemiz, deve güreşlerinde marka kentlerden bir tanesidir. Sezonun en önemli ve en güzel güreşlerini burada gerçekleştiriyoruz. Şubat ayının ortalarına denk gelen güreş tarihimiz nedeniyle soğuk havanın develer için ideal olması develerimizi kızıştırır. Bu da zevkli güreşlere sebep olur. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile yapamadığımız deve güreşi festivalini bu yıl coşku içerisinde yapıyoruz" dedi.
Çeşitli kategorilerde düzenlenen güreşlerde başarılı olan deve sahiplerine kupaları verildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK
2022-02-13 18:39:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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