Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı İtalya’da yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün proje ortağı olduğu ve Aydın Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs)" adlı projenin 2. Ulusötesi toplantısı İtalya'da gerçekleştirildi.



Çiftçilerin dijital pazarlama ve dijital güvenlik becerilerini geliştirerek tarım sektörünün ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini arttırmayı ve tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunmayı amaçlayan projenin iki gün süren uluslararası toplantısı, proje yönetimi ve uygulaması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirmesi ile başladı. Projenin birinci çıktısı "Tarımsal Girişimciler için Dijital Pazarlama ve Dijital Güvenlik" Müfredatı/Kursu için her bir proje ortağı tarafından hazırlanan öğrenim kazanımları ve içeriklerin sunumları yapıldı ve modüllerdeki eğitim kazanımlarının proje ve program hedefleriyle uyumu değerlendirildi.

Proje ortağı 9 kurum/kuruluştan toplam 18 katılımcının yer aldığı proje toplantısının ikinci gününde, projenin "Tarımsal Girişimciler için Dijital Pazarlama ve Dijital Güvenlik" eöğrenim platformu ve öğrenim materyalleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Etkileşimli öğrenme materyallerini oluşturmada kullanılabilecek dijital ve web araçları tanıtıldı ve farklı araçlar kullanılarak daha zengin materyallerin oluşturulabilmesi imkanları ile eöğrenim platformunda hangi programların ve hangi materyallerin kullanılacağı tartışıldı.



Projenin uygulama kurallarının gözden geçirildiği, yaygınlaştırma faaliyetlerinin ele alındığı toplantı, değerlendirme anketleri ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.