Nazilli’de okul sorunu kalmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de okul sorunu kalmayacak

İHA

Nazilli’de okul sorunu kalmayacak

Aydın’ın en büyük ilçelerinden olan Nazilli’de okul sorunlarına neşter vurulmaya devam ediyor. Nazilli’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2011 yılında boşaltıldıktan ve 2017 yılında yıkımı gerçekleştirilen eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak 32 derslikli ilkokul, ortaokul ve anaokulu projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’tan bilgi aldı.

"Çocukların okul sorunu yaşamaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz"
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli’nin en büyük ilçesi olduğunu ve çocukların okul sorunu yaşamaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade ederek: “Nazilli merkez Efeler ilçemizden sonra en büyük ilçemiz. Burada yeni yapılan okullarımız, güçlendirdiğimiz okullarımız var. Yıkım kararı verilen okullarımız var. İnşallah bunların hepsini tamamlayacağız. Bazı okullarımızda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Yine peyderpey yıkım kararı verilen okullarımız yıkılarak yerine yenileri yapılmaya devam ediyor. Şu anda da yeni yapılan ve inşaatı devam eden bir okulumuzu inceliyoruz. Okulumuz 32 derslikli. Bu bölgede okullaşma konusunda biraz sıkıntımız vardı. İnşallah bu okulla bu sorunu bu bölgede çözeceğiz. Burası 32 derslikli ortaokul olacak. Temmuz veya en geç Ağustos ayında okul inşaatı müteahhit firma tarafından bize teslim edilecek. 20222023 eğitim öğretim yılında buradaki ortaokulda öğrencilerimiz okulları ile buluşmuş olacaklar. Ayrıca bin 250 metrekare alan üzerinde yapılacak yatırımın içerisinde hayvanat bahçesi, otopark, basketbol sahası, hobi bahçesi, amfi tiyatro gibi alanlar da bulunuyor.”

“Aynı arsada 32 derslikli ilkokul ve 8 derslikli Anaokul yapılacak”
İl Müdürü Okumuş, açıklamasını sürdürerek: “İnşallah yine aynı arsa içerisinde bir hayırseverimiz tarafından yine 32 derslikli bir ilkokul yapılacak. Sanırım 12 ay içerisinde onunda inşaatının başlamasını bekliyoruz. Proje ile ilgili hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. İhale aşamasına gelindi. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yaparak bu okulumuzun da inşaatına başlarız. Ayrıca bu arsa içerisinde 8 derslikli bir anaokulumuz daha yapılacak. Onun da inşaatına başlandı” dedi.

“Okul öncesinde hedef, yüzde 100 okullaşma”
Hedeflerinin okul öncesinde yüzde 100 okullaşma olduğunu ifade eden Okumuş: “Okul öncesinde de bizim hedefimiz yüzde 100 okullaşma oranına ulaşmak. Bunun için de gayret, çaba sarf ediyoruz. Mevcut, boş dersliği olan, uygun yeri olan veya başka alanlarda böyle anasınıfı olarak açabileceğimiz yerleri de değerlendiriyoruz. Bu dönemde de 12 tane yeni anasınıfı açtık. Eğitimöğretime başladı. İnşallah bu okul öncesi 5 yaş grubunun okullaşma sorunu Nazilli’de yeni anaokulları ile birlikte çözeceğiz. Onun dışında bakanlığımızın 3 bin Anaokulu projesi var. Bunlardan 21 tanesi Aydın’a düştü. 3 tanesini de Nazilli'ye yapacağız. Bunlar yapıldıktan sonra Nazilli’de okul sorunumuz inşallah kalmayacak. 2030 yıllık bir okul sorununu çözmüş olacağız. İnşallah bu yapılacak olan okullar, yeni projeler ilçemize hayırlı olsun. Nazillili çocuklarımız güzel yerlerde, güzel mekanlarda, güzel imkanlarla eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürsün. Kendileri bunları hak ediyorlar” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulumuz yapılacak”
Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu ile ilgili de bilgi veren Müdür Okumuş: “Nazilli’de başka bölgelerde de sıkıntılarımız var. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulumuzsa biraz sıkıntınız vardı. Bu okul malum Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti. Bu okulu boşalttık başka bir okul üzerinde şu anda eğitimöğretim faaliyetine devam ediyor. Bu bölgeye de bir okul yapacağız. Ancak bölgedeki arsa ile ilgili sıkıntıları çözmeye çalışmaktayız. Bu sıkıntıda yakın bir zamanda çözülecek ve onun da ihalesini yaparak buradaki okul sorununu da çözmüş olacağız” dedi.

“Tüm okullarımız tekli eğitime geçecek”
Nazilli hem merkezden sonraki en büyük ilçemiz hem de en fazla öğrenci bulunan ilçemiz. Biz Nazilli’de güçlendirilmesi yapılan ve yeni yapılan okullarla birlikte bütün okullarımızın tekli eğitim yaptığı bir sisteme inşallah 34 yıl içerisinde geçeceğimizi ümit ediyorum. Böylelikle Nazilli’mizin eğitimle ve okullara ulaşmayla ilgili sorunlarını çözmüş olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Aydın nüfusuna kayıtlı 1 milyon 121 bin kişi yaşıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de Aydın nüfusuna kayıtlı 1 milyon 121 bin ...
Aydın’da kaçak av denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da kaçak av denetimleri devam ediyor
Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar ...
Deve Güreşi tutkunları Kuyucak’ta buluştu
YEREL HABERLER Deve Güreşi tutkunları Kuyucak’ta buluştu
Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı İtalya’da yapıldı
YEREL HABERLER Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı ...
Deve güreşi festivalini binlerce kişi izledi
YEREL HABERLER Deve güreşi festivalini binlerce kişi izledi
Aydın'ın Sultanları Yeşilyurt'u rahat geçti
YEREL HABERLER Aydın'ın Sultanları Yeşilyurt'u rahat geçti
Deve güreşi festivalini binlerce kişi izledi
YEREL HABERLER Deve güreşi festivalini binlerce kişi izledi
Deve güreşi festivalini binlerce kişi izledi
YEREL HABERLER Deve güreşi festivalini binlerce kişi izledi
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Yeşilyurt: 3-0
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Yeşilyurt: 3-0
Efeler 09 SFK: 2 - Aydın Yıldızspor: 0
YEREL HABERLER Efeler 09 SFK: 2 - Aydın Yıldızspor: 0
Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı
YEREL HABERLER Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' ...
Kuşadası'nın hijyen savaşçıları görev başında
YEREL HABERLER Kuşadası'nın hijyen savaşçıları görev başında
Yalkı Çayı’nda taşkın riski azalacak
YEREL HABERLER Yalkı Çayı’nda taşkın riski azalacak
Haber alınamayan genç ekipleri seferber etti
YEREL HABERLER Haber alınamayan genç ekipleri seferber etti
Aydın'da, maden ocağında üzerine sac düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Aydın'da, maden ocağında üzerine sac düşen işçi öldü
Üzerine malzeme düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzerine malzeme düşen işçi hayatını kaybetti
Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası Nazilli’de yapılıyor
YEREL HABERLER Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası Nazilli’de ...
Türkiye’nin yöresel lezzetleri Aydın’da buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’nin yöresel lezzetleri Aydın’da buluştu
Gaspçılar kısa sürede yakalandı
YEREL HABERLER Gaspçılar kısa sürede yakalandı
ASKİ çalışıyor, Aydın’ın altyapısı yenileniyor
YEREL HABERLER ASKİ çalışıyor, Aydın’ın altyapısı yenileniyor
Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış Kardeşimin Dolabı, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor
YEREL HABERLER Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış Kardeşimin ...
Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı
YEREL HABERLER Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek ...
Çine Devlet Hastanesi'ne sedye bağışı
YEREL HABERLER Çine Devlet Hastanesi'ne sedye bağışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.