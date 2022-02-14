Söke’de dans ivme kazandı

Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kursların da katkısıyla son yıllarda Söke’de dansa gönül verenlerin sayısı giderek artıyor.



Söke’de gerçekleştirilen son dans etkinliği adeta dans festivaline dönüştü. Gerçekleştirilen dans gecesine 7 farklı ilçeden, 9 dans okulundan 17 eğitmen öncülüğünde dansçılar Söke’de buluştu. Latin danslarının yapıldığı gece oldukça renkli geçti. Söke’de yapılan dans gecesine Kuşadası, Aydın, Didim, İzmir, Marmaris, Milas ve Bodrum’dan dansçılar katıldı.



Söke Dans ve Spor Kulübü kurucusu, aynı zamanda Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kursların eğitmeni Engin Özsümer; Söke’de dansın her geçen gün artan ivmeden dolayı oldukça mutlu olduklarını kaydetti. Söke’de güzel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında bizlerde zaman zaman başka il ve ilçelere konuk oluyoruz. Tüm katılımcıların ortak dili dans. Sökemizde gerçekleştirdiğimiz geceye katkı sağlayan tüm eğitmenlere ve dansçılara teşekkür ediyoruz” dedi.

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