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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuarda Kuşadası Standına "En başarılı ekip" ödülü

İHA

Fuarda Kuşadası Standına "En başarılı ekip" ödülü

Bu yıl 25’inci kez İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) açılan Kuşadası standı büyük ilgi gördü. 4 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kuşadası standı, “En başarılı ekip çalışmasını gerçekleştiren destinasyon” ödülü aldı.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan ve dünya turizm profesyonelleri ile tatil tüketicilerini ağırlayan EMITT sona erdi. 912 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen turizm buluşmasında yer alan Kuşadası standı, ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde, turizmcilerle iş birliği içerisinde açılan stantta Kuşadası’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama olanakları hazırlanan görsel ve yazılı tanıtıcı materyaller aracılığıyla etkin bir biçimde tanıtıldı.

Stantta, Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Davutlar Sevgi Plajı’nda yaşama geçirilen Ada Camping projesi aracılığıyla kentin pandemi sonrası ortaya çıkan “yeni turizm” potansiyeline vurgu yapıldı. Çadır ve karavan konseptinin hakim olduğu Kuşadası standı, EMITT yönetimi tarafından “en başarılı ekip çalışmasını gerçekleştiren destinasyon” seçilerek bir plaketle ödüllendirildi. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verildikten sonra bu yıl 25'inci kez düzenlenen EMITT, turizm profesyonelleri ve acente temsilcileri kadar tüketicilerden de yoğun ilgi gördü.

EMITT’e katılan ve stantta turizmcilerle önemli temaslarda bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, fuarda Kuşadası’na gösterilen ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Kentin turizm paydaşları ile birlikte Kuşadası’nın tanıtımını ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde yapabilmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan modern ve estetik bir turizm kenti oluşturmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken bir yandan da kentimizi marka bir destinasyon haline getirmek için projeler geliştiriyoruz. Çalışmalarımızın neticesini bu yıldan itibaren almaya başlayacağımıza inanıyorum. 2022 turizm sezonunun geçtiğimiz iki yılın izlerini silmesini temenni ediyorum. Şimdilik beklentiler de o yönde ” dedi.

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