Başkan Ömer Günel enerji kentleri birliği toplantısına katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi Ömer Günel, Erzurum’da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği’nin toplantısına katıldı. Toplantıda yenilenebilir enerji kaynakları ve Türkiye’nin enerji politikaları ele alındı.



Enerji Kentleri Birliği, yılın ilk encümen toplantısını üye belediyelerin katılımı ile Erzurum’da düzenledi. İki günlük toplantıya 2021 yılının Nisan ayında yeniden Enerji Kentleri Birliği encümen üyeliğine seçilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı.



Birlik Başkanı ve aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Zolan ile birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ile meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda yenilenebilir enerji kaynakları konusu masaya yatırıldı. Çevrenin ve doğanın korunmasının önemine vurgu yapılan toplantıda Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlı olmaktan kurtulması ve yeşil enerji kaynaklarının daha yaygın olarak kullanılabilmesi için neler yapılabileceği konusu ele alındı.



Toplantı ile ilgili olarak açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli ihtiyaçların başında enerji ihtiyacının geldiğini belirterek sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları alanında çok önemli bir potansiyeli olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel “Elbette ki enerjiye ihtiyacımız var. Ancak bu ihtiyaç çevremizi, doğamızı ve tarım alanlarımızı tahrip etme sonucunu doğurmamalı. Enerji kadar sağlıklı gıdaya, suya ve havaya ulaşım da hem bizler hem de gelecek kuşaklar açısından hayati bir önem taşıyor. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda da olması muhtemel riskler çok iyi hesaplanmalı, doğru lokasyonlarda, bilimin ve teknolojinin sunduğu olanaklar sonuna kadar kullanılmalı ve yeşil enerji olarak adlandırılan çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmelidir. Bu anlamda Enerji Kentleri Birliği toplantısı oldukça verimli geçti ve ufkumuzu açtı” diye konuştu.

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